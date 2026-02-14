Arsenal x Wigan: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa do Rei
Arsenal e Wigan se enfrentam neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 4ª fase da Copa da Inglaterra 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).. ➡️Clique para assistir na Disney+
O Arsenal chega embalado por uma temporada consistente. Líder da Premier League, o time comandado por Mikel Arteta também avançou com autoridade na FA Cup ao vencer o Portsmouth por 4 a 1 na fase anterior. A equipe londrina tenta voltar às oitavas de final do torneio após eliminações precoces nas últimas edições.
Ficha do jogo
O Wigan, por sua vez, tenta surpreender fora de casa. A equipe de Ryan Lowe vive momento delicado na League One, mas aposta no espírito copeiro demonstrado ao longo da FA Cup, competição em que avançou de fase após confrontos equilibrados. O duelo em Londres representa um dos maiores testes da temporada para os Latics.
Tudo sobre Arsenal x Wigan (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Wigan
4ª fase – Copa da Inglaterra (FA Cup)
📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Tim Robinson (ING)
🚩 Assistentes: Ian Hussin (ING) e Marc Perry (ING)
📺 VAR: –
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Gabriel Jesus e Trossard.
🔵 Wigan (Técnico: Ryan Lowe)
Tickle; Hunt, Aimson, Fox e Sessegnon; Hungbo, Smith, Moxon e Raphael Rodrigues; Wright e Taylor.
