Palmeiras vê Arias pronto para reta final do Paulistão, mas mantém cautela com Paulinho

O Palmeiras está classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista após garantir a segunda melhor colocação na primeira fase e terá o Capivariano como adversário, com a vantagem de decidir o confronto como mandante. A expectativa é que a comissão técnica conte com a adição de Jhon Arias no início das eliminatórias, enquanto o clube mantém cautela com Paulinho, que já realiza trabalhos no gramado da Academia de Futebol.

O colombiano Jhon Arias já participou de dois treinamentos com o elenco alviverde, no sábado e na manhã do último domingo, antes da partida contra o Guarani. De acordo com João Martins, o jogador chegou ao Brasil em boas condições físicas e, caso a preparação seja mantida, estará à disposição de Abel Ferreira já na próxima partida.

Diferentemente do elenco do Palmeiras, que ainda ajusta detalhes físicos após uma pré-temporada encurtada, Jhon Arias chega à Academia de Futebol com 26 partidas acumuladas pelo Wolverhampton, mas com minutagem reduzida, uma vez que alternava entre a condição de titular e reserva na Inglaeterra.

- Veio bem (fisicamente), ficou ali (na Inglaterra) para tratar de problemas pessoais para vir definitivamente. Está integrado e, se tudo correr bem, está à disposição do treinador nas quartas - afirmou João Martins, durante entrevista coletiva.

Leila, president do Palmeiras, ao lado de Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Com a recuperação de Felipe Anderson, que participou dos minutos finais do empate na Arena Barueri, o Palmeiras possui atualmente apenas dois jogadores sob os cuidados do departamento médico: Figueiredo e Paulinho.

O atacante, apesar de já realizar alguns trabalhos com bola em campo, segue sem previsão de retorno. O clube, após afastá-lo ao término do Mundial, ainda na metade de 2025, mantém cautela em relação ao seu retorno.

Com isso, a expectativa é de que Paulinho desfalque o Palmeiras em toda a fase eliminatória do Campeonato Paulista, prevista para terminar na segunda semana de março, uma vez que o atacante sequer iniciou o processo de transição física.

