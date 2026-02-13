O Lance! apresenta os melhores palpites para Itabirito x Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O confronto acontece neste sábado, 14 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), no estádio Castor Cifuentes. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Itabirito x Atlético-MG (14/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite principal é para ambas as equipes marcarem. Mesmo com nível técnico inferior, o Itabirito tem apresentado competitividade no Campeonato Mineiro, enquanto o Atlético-MG não iniciou a temporada de forma sólida e já sofreu gols até diante de adversários considerados mais modestos.

O contexto recente indica que o Itabirito pode encontrar espaços para balançar as redes, especialmente diante de um Galo que tem mostrado vulnerabilidades defensivas. Por outro lado, o Galo Forte tende a impor maior volume ofensivo e também deve marcar, possivelmente uma ou duas vezes, o que sustenta o cenário de gols para os dois lados.

Três dos últimos cinco jogos do Itabirito terminaram com ambos marcam Oito dos nove jogos do Atlético Mineiro na temporada atual terminaram com os dois times marcando As duas equipes apresentam médias altas de finalizações, com 13,6 para o Gato do Mato e 16,5 para o Galo, fator que aumenta a probabilidade de gols para ambos

Outros palpites para Itabirito x Atlético-MG

O segundo melhor palpite recai sobre o mercado de mais de 2,5 gols, já que um ambos marcam normalmente está associado a um placar mais elevado. A projeção é de pelo menos três gols somando as duas equipes, cenário sustentado pelo histórico recente. Três dos últimos cinco jogos do Atlético Mineiro terminaram com pelo menos três gols, enquanto dois dos três compromissos mais recentes do Gato do Mato tiveram mais de 2,5 gols. Além disso, as duas equipes somam média de 2,73 gols por jogo na temporada atual.

Outro palpite envolve uma aposta combinada com o Atlético-MG vencendo ou empatando e marcando pelo menos dois gols na partida. O Atlético marcou mais de 1,5 gols em três dos seus últimos cinco jogos e, nos dois únicos confrontos contra o Gato do Mato, também superou a marca de 1,5 gols.

Por fim, o Vingador é uma das equipes que mais acumulam escanteios, o que sustenta a expectativa de pelo menos oito tiros de canto a seu favor. Em oito dos últimos dez jogos, o Atlético-MG marcou mais de oito escanteios. Além disso, a equipe registra média de 8,7 tiros de canto por partida.

Análise e Forma dos Times

Itabirito - Momento e escalação

O Itabirito disputou apenas o Campeonato Mineiro neste início de temporada e apresenta desempenho considerado mediano até aqui. Nos últimos cinco compromissos, a equipe somou duas vitórias, um empate e duas derrotas, mantendo certo equilíbrio nos resultados.

Na rodada mais recente, venceu o Betim por 2 x 0, resultado que reforça a competitividade do elenco. Para enfrentar o Atlético Mineiro, o time entra completo, sem desfalques informados até o momento.

Provável escalação do Itabirito: Vinícius Dias; Felipe Camargo, Bryan Garcia, Wallace e Serginho; Pedro Rodrigues e Ruan; Luís Araújo, Givigi e Gleisinho; Romário. Técnico: Marcelo Caranhato

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético Mineiro acumula vários empates neste início de temporada. No compromisso mais recente, empatou em 3 x 3 com o Remo pelo Campeonato Brasileiro Série A, resultado que evidenciou novamente a alternância entre poder ofensivo e vulnerabilidade defensiva. Antes disso, havia ficado no 1 x 1 contra o Athletic Club.

A equipe agora busca a vitória para encerrar essa sequência de jogos em que marca e sofre gols com frequência. Em relação ao elenco, não há novidades no departamento médico. Alexsander e Lyanco seguem como desfalques.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Tomás Cuello, Reinier e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Confronto direto e estatísticas de Itabirito e Atlético-MG

O histórico recente entre Itabirito e Atlético-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Itabirito e Atlético-MG

12/02/2025 - Atlético-MG 3 x 0 Itabirito - (Campeonato Mineiro)

17/02/2024 - Itabirito 2 x 0 Atlético-MG - (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Itabirito e Atlético-MG

O último encontro entre Itabirito e Atlético Mineiro terminou com mais de 2,5 gols A média atual de gols do Atlético Mineiro na temporada é de 1,56 O Atlético-MG empatou ou venceu quatro dos últimos cinco jogos A equipe costuma marcar os sete primeiros escanteios da partida e alcançou esse feito em sete dos últimos dez jogos O Atlético ataca perigosamente com frequência, registrando cerca de 64 ações ofensivas por jogo, o equivalente a 0,7 por minuto A defesa do Itabirito sofre, em média, 1,6 gols por partida

Comparação de Odds para Itabirito x Atlético-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação à próxima fase:

Casa de Apostas Mais de 1,5 Gols no 1º tempo Mais de 1,5 Gols no 2º tempo Betsson 2,65 1,42 Supebet 3,00 1,35 Bet365 3,00 1,36

Resumo dos palpites do Lance para Itabirito x Atlético-MG

Ambos marcam (2,35 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (2,10 na Bet365) Empate ou Atlético-MG e mais de 1,5 gols pro Atlético (1,65 na Superbet) Atlético-MG: Mais de 8 Escanteios (Odds em breve)

