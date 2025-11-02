Decisão da arbitragem em Internacional x Atlético divide opiniões: 'Incrível'

Internacional x Atlético-MG estão se enfrentando, neste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo permanece 0 a 0, mas recheado de polêmicas de arbitragem e com muita reclamação de torcedores.

Logo no começo de Internacional x Atlético-MG, Victor Hugo foi expulso pelo árbitro Alex Gomes Stefano, após revisão do VAR. Depois, o juiz marcou pênalti de Bernabei em Rony, mas foi ao monitor e mudou sua decisão.

Nas redes sociais, o pênalti anulado em Internacional x Atlético-MG dividiu muitas opiniões entre os torcedores. Veja o lance e os comentários abaixo:

Internacional x Atlético-MG no Beira-Rio pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

Veja lance polêmico em Internacional x Atlético-MG e repercussão da web

Escalação das equipes

O Internacional vem com mudanças em todos os setores para enfrentar o Atlético-MG às 18h30min (de Brasília) deste domingo. Procurando uma forma de fazer o Colorado retomar o caminho das vitórias, Ramón e Emiliano Díaz terão quatro mudanças para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No ataque, Bruno Tabata entra no lugar de Vitinho e Rafael Borré no de Carbonero, com Alan Patrick permanecendo como falso 9. Assim, o Colorado começa Internacional x Atlético-MG com: Ivan Quaresma; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Tabata, Alan Patrick e Borré.

Do lado do Galo, que vem de dois resultados postivos, Jorge Sampaoli tem seis desfalques: Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, suspensos, Lyanco, Cuello, Junior Santos e Caio Maia, no DM. O Galo começa Internacional x Atlético-MG com Éverson, Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes; Rony, Dudu e Hulk.