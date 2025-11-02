Lance de jogador em Bahia x Bragantino choca web: 'Melhor do campeonato'

Bahia x Bragantino estão se enfrentando, na tarde deste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Massa Bruta vai vencendo por 1 a 0, e o lance de um jogador deixou muitos torcedores chocados nas redes sociais.

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o goleiro Ronaldo, do Bahia, defendeu uma cabeçada fantástica de Eduardo Sasha, do Bragantino. Depois de uma jogada ensaiada, o atacante do Massa Bruta ficou livre dentro da área, mas parou no paredão do Tricolor.

Nas redes sociais, os torcedores ficaram muito impressionados com a defesa do goleiro em Bahia x Bragantino. Alguns disseram até que está entre as melhores defesas de todo o Campeonato Brasileiro. Veja o lance abaixo e a repercussão da web:

Sasha em ação em Bahia x Bragantino

Veja lance em Bahia x Bragantino e repercussão da web

Escalações das equipes

Bahia e Bragantino estão escalados para o duelo de logo mais às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com desfalques e suspensões, ambas as equipes entram em campo com mudanças.

A começar pelo Bahia, o atacante Erick Pulga, um dos destaques da equipe durante a temporada, volta ao time titular depois de três meses de recuperação por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa.

Já Vágner Mancini, que estreia no comando do Bragantino neste domingo, teve que quebrar a cabeça para montar o time diante do desfalque do meia Jhon Jhon, um dos destaques do elenco, que está suspenso. Já os zagueiros Eduardo e Guzmán, o meia Bruninho e o atacante Vinicinho estão no departamento médico.

Neste cenário, a escalação do Bahia contra o Bragantino é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kayky, Erick Pulga e Willian José.

Já o Bragantino vai a campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Juninho Capixaba; Mosquera, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa.