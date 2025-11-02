Memphis Depay vira assunto em jogo do Corinthians: 'É mais decisivo'

O holandês Memphis Depay virou assunto durante o jogo entre Corinthians x Grêmio, neste domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro. O Timão venceu por 2 a 0, na Neo Química Arena, e se consolidou na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

Os gols do Timão foram marcados por Gustavo Henrique, de cabeça, e Memphis Depay, craque do Corinthians. Apesar do resultado, o Grêmio assustou a meta de Hugo Souza em diversos momentos, mas não balançou as redes.

Durante e após a partida, o nome de Memphis Depay ficou em alta entre os torcedores do Corinthians. Muitos comentaram lances do jogador, celebraram o gol e se renderam ao talento do holandês. Veja o gol e os comentários abaixo:

Memphis foi decisivo na vitória do Corinthians (Foto: Vilmar Bannach/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores sobre Memphis Depay, do Corinthians

Jogador deu receita para o Timão

O Corinthians fez o dever de casa na Neo Química, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 0 com gols de Gustavo Henrique, na primeira etapa, e Memphis, de pênalti, já na reta final. O holandês camisa dez do Timão deu a receita para a equipe seguir crescendo para buscar uma vaga na próxima Libertadores. Grande partida de Memphis Depay, do Corinthians.

— Quando você ganha jogos, a equipe fica com mais confiança. A equipe precisa de confiança. Muitas vezes, nós temos que construir um jogo de trás. E hoje nós fizemos isso muito bem. Nós tivemos uma posição muito boa, mas ainda podemos melhorar. Nós temos que melhorar. Mas, claro, quando nós temos confiança, nós podemos ganhar mais jogos. E esse é o objetivo. A equipe está focada… muito focada. Então eu estou feliz com isso — disse Memphis Depay, do Corinthians, após a partida, ao "Premiere".

Com o gol marcado aos 35 da segunda etapa na vitória sobre o Grêmio, Memphis chegou ao quinto tento anotado no Brasileirão em 19 aparições com a camisa do Corinthians. O holandês, apesar do placar em casa, ainda vê margem para evolução e pediu correção no terço final.

O resultado em casa deixou o Corinthians de Memphis Depay, a princípio, na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, a cinco do Fluminense, que abre o G-7. O próximo desafio do time comandado por Dorival Júnior será na quarta-feira (5), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.