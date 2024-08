Decepção nas Olimpíadas, vôlei brasileiro busca novos líderes em ciclo decisivo

Com veteranos aposentados, Seleção tem em Darlan um dos protagonistas (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 14/08/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Acostumado com grandes feitos, o torcedor brasileiro se decepcionou ao ver a Seleção Brasileira de vôlei masculino cair para os Estados Unidos nas quartas de final das Olimpíadas de Paris. No entanto, não dá para dizer que o resultado foi surpreendente. A equipe viveu um ciclo bastante inconstante, teve dificuldades para conquistar a vaga olímpica e passou sufoco na fase de grupos do torneio. Ainda com muitas incógnitas, a expectativa é que o time se firme ao longo dos próximos quatro anos.

A permanência de Bernardinho no comando técnico é incerta, mas grandes mudanças no elenco são inevitáveis. Veteranos, os campeões olímpicos Bruninho e Lucão anunciaram a aposentadoria da Seleção Brasileira. Leal tomou a mesma decisão.

O crescimento da equipe deve passar pelo amadurecimento de jovens atletas, como Darlan, Adriano e Lukas Bergmann. O primeiro já foi responsável por evitar uma tragédia maior no último ciclo. O Brasil assegurou a vaga nas Olimpíadas apenas no último jogo do Pré-Olímpico, disputado no Rio de Janeiro em 2023. Grande destaque do torneio, Darlan foi o maior pontuador na vitória decisiva por 3 a 2 contra a Itália.

Durante os Jogos Olímpicos, Darlan também foi o grande pontuador do Brasil, com 62 pontos, 15ª maior marca entre todos os jogadores. Apesar dos bons números, o jovem teve um torneio inconsistente, no qual a pouca idade pareceu ter pesado. Ainda assim, o oposto, campeão e MVP da Superliga na última temporada, é uma prova de que o país continua produzindo grandes jogadores de vôlei.

Darlan em ação nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Divulgação / FIVB)

A equipe de 2024 parece ter sofrido com a "entressafa". O elenco de Paris tinha veteranos longe do auge e jovens que ainda não alcançaram o potencial máximo. Em busca de novos líderes e protagonistas, o Brasil terá um ciclo decisivo para se recolocar como potência mundial na modalidade.

🔰 Idade dos jogadores que disputaram as Olimpíadas

Bruninho (levantador): 38 anos

Lucão (central): 38 anos

Thales (líbero): 35 anos

Leal (ponteiro): 35 anos

Isac (central): 33 anos

Lucarelli (ponteiro): 32 anos

Flávio (central): 31 anos

Alan (oposto): 30 anos

Fernando Cachopa (levantador): 28 anos

Darlan (oposto): 22 anos

Adriano (ponteiro): 22 anos

Lukas Bergmann (ponteiro): 20 anos

🏆 Ranking das seleções de vôlei masculino

1º Polônia - 401.31

2º França - 378.07

3º EUA - 365.87

4º Eslovênia - 352.50

5º Itália - 346.23

6º Japão - 338.12

7º Brasil - 305.87

📆 Calendário das competições do vôlei masculino de seleções

2025

Liga das Nações: 9 de junho a 3 de agosto

Campeonato Mundial: 12 a 28 de setembro

2026

Liga das Nações: 8 de junho a 2 de agosto

2027

Liga das Nações: 7 de junho a 1 de agosto

Campeonato Mundial: 10 a 26 de setembro

2028

Liga das Nações: 22 de maio a 25 de junho

Jogos Olímpicos: 14 a 30 de julho