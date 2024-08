Atletas do vôlei feminino dos Estados Unidos sofrem acidente de carro em Paris

Seleção de vôlei feminino dos Estados Unidos conquistou a prata nas Olimpíadas de Paris (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 16:06 • Rio de Janeiro

Jordan Larson e Micha Hancock, medalhistas de prata no vôlei feminino com os Estados Unidos nas Olimpíadas, sofreram um acidente de carro nas ruas de Paris. O fato aconteceu após a festa de celebração da conquista olímpica. As jogadoras estavam voltando para o hotel quando o motorista do carro de aplicativo bateu em um poste.

Através das redes sociais, Hancock compartilhou com os fãs atualizações após o acidente. Na imagem publicada, ela aparece com olhos roxos, inchados e com sangramento. Além disso, a jogadora também agradeceu a companheira de time Larson e aos médicos, que a ajudaram após o ocorrido.

- Certo, pessoal, aqui estou. Acidente de carro após a conclusão de Paris 2024. Meu motorista do Uber bateu um poste quando estávamos a caminho do hotel depois de uma noite de comemoração da equipe. Ainda bem que a Larson estava lá. Ela cuidou de mim. As coisas acontecem rápido, pessoal. Cuidem de vocês e de seus familiares. Utilizem cinto de segurança. Definitivamente, saio dessa feliz por estar viva. Sofri algumas lesões, mas me recuperarei delas em meses. Meu médicos estão cuidando de mim - publicou a jogadora.

Hancock mostra os olhos roxos em decorrência do acidente (Foto: Reprodução)

Do mesmo modo, Larson também se manifestou sobre o caso nas redes sociais. Em um vídeo, ela agradeceu ao apoio dos fãs e dos amigos. A camisa 10 da seleção de vôlei dos Estados Unidos também apareceu com hematomas por conta do acidente. Contudo, a atleta destacou que "as coisas poderiam ter sido piores".

Larson em vídeo de pronunciamento após acidente em Paris (Foto: Reprodução/Instagram)

Relembre campanha pela Prata

Larson e Hancock foram um dos destaques da campanha dos Estados Unidos no vôlei feminino nas Olimpíadas. A equipe estadunidense se classificou na segunda posição do Grupo A e na trajetória até a final, eliminaram a Polônia, nas quartas de final, e foram algoz do Brasil, na semifinal do torneio. Na decisão, a Itália conquistou a medalha de ouro após vencer por 3 sets a 0 a partida final.