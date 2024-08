Bruninho e Lucão devem se aposentar da Seleção Brasileira de vôlei

Equipe que representou o Brasil no vôlei masculino em Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei provavelmente não contará mais com dois dos principais nomes de sua história. O levantador Bruninho e o central Lucão indicaram que vão se aposentar da equipe nacional após a derrota para os Estados Unidos, que culminou na eliminação do Brasil nas quartas de final das Olimpíadas de Paris. A dupla fez parte da equipe campeã dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.

- São 19 anos sem férias, oito anos sem participar de um aniversário do meu filho, sem estar presente em casa. Tem uma geração nova chegando com força e que vai ter que ralar bastante. Infelizmente, eles pegaram o voleibol com o maior nível de igualdade de todos os tempos. A gente vai torcer bastante, vai acompanhar bastante, o que puder ajudar, a gente vai ajudar - afirmou Lucão.

- Muito provavelmente (último jogo pela Seleção). Olha, eu fiz, eu dei tudo o que eu podia. Talvez, agora não era mais o suficiente pra chegar a uma medalha. Eu sei o quanto eu trabalhei no meu dia a dia, o quanto eu me sacrifiquei durante todos esses anos. Eu não joguei na Itália por acaso. Joguei na Itália pra estar na melhor competição do mundo. Joguei tudo lá pra isso, fiquei lá sozinho, longe da família, longe dos amigos e foi uma escolha de vida. Eu não posso pensar que a minha história tem sido fechada por uma eliminação nas quartas de final. Todos os maiores jogadores perderam uma seleção de final. Nas nossas seleções, isso faz parte. Eu fico tranquilo porque eu dei tudo. Hoje não era mais o suficiente. Três medalhas olímpicas, quatro medalhas em mundial. Dei tudo pra seleção. Dei tudo pros fãs. Não tem muito o que reclamar, sabe? Então, eu acho que eu fico muito chateado, muito triste. Eu queria poder estar em um final olímpica, conquistar outra medalha, mas eu reconheci que hoje tem outras seleções na nossa frente - relevou Bruninho.