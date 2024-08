Rebeca Andrade revela como lida com pressão após recorde em Paris: ‘Me esforcei para isso’

Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas em Olimpíadas (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 15:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade se tornou a atleta com mais medalhas olímpicas na história do Brasil, com seis. Agora a brasileira precisará lidar com a pressão de ter quebrado este recorde. Em atendimento à imprensa após homenagem na sede do Flamengo, nesta quarta-feira (14), a ginasta se disse pronta para a responsabilidade.

- A ficha caiu, claro. Eu me esforcei muito para chegar nesse patamar e eu me sinto muito honrada, porque foi realmente muito difícil a gente conquistar esse espaço. Eu sou muito grata ao meu treinador que estava ali do meu lado em todos os momentos, me dando todo o suporte para que eu pudesse me apresentar sempre da melhor maneira possível. Hoje poder me tornar essa atleta e esse ser humano que as pessoas tanto admiram, torcem e que orgulha e inspira todo mundo assim, sabe? Então é algo que realmente é muito grande para mim, eu vou cuidar de verdade com muito carinho porque é muito importante - disse Rebeca.

Nos Jogos de Paris, a ginasta entrou para história ao conquistar quatro medalhas e ainda superar Robert Scheidt e Torben Grael para se tornar a maior medalhista olímpica do Brasil. Com a prata e o ouro conquistados em Tóquio 2020, Rebeca somou seis medalhas conquistadas em Olimpíadas. Ao todo, a atleta possui dois ouros, três pratas e um bronze.

Rebeca Andrade é um verdadeiro fenômeno do esporte olímpico mundial. A brasileira foi a única ginasta da geração que "ameaçou" o reinado de Simone Biles. A estadunidense empilhou uma série de títulos e medalhas ao longo da carreira, sem grandes dificuldades. Segundo a própria, Rebeca é a a sua principal adversária.

Rebeca Andrade e suas quadro medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack Guez / AFP)

👀 Veja todas as medalhas da brasileira:

TÓQUIO - 2020

🥇 Salto

🥈 Individual geral



PARIS - 2024

🥇 Solo

🥈 Individual geral

🥈 Salto

🥉 Equipes