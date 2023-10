Darlan cresceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense, a 35,3 km de distância do Rio de Janeiro. Começou no AABB, clube carioca que tem parceria com o técnico Bernardinho. Atualmente está no Sesi-SP, após passagens pelas bases de Flamengo e Fluminense. Ele é irmão mais novo do jogador Alan, também da seleção brasileira, com quem disputa posição.