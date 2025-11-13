Internacional prepara operação para ter colombianos contra o Ceará

O Internacional prepara operação para ter os colombianos Johan Cabonero e Rafael Borré contra o Ceará, após a Data Fifa. A partida contra o Vozão, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendada para o dia 20, dois dias depois do amistoso da Colômbia jogar com a Austrália em Nova York. O Colorado precisa de um resultado positivo na Arena Castelão para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Com 37 pontos, o Alvirrubro está na 15ª, quatro pontos e duas colocações à frente do Santos, primeira equipa do Z4.

Internacional prepara operação

Nos bastidores, o Inter vem trabalhando para viabilizar o retorno dos colombianos a tempo de ficarem à disposição para enfrentar a equipe cearense. A elaboração de um projeto de logística começou logo que a dupla foi convocadda, ainda na semana passada. De acordo com o vice de futebol José Olavo Bisol, a prioridade é garantir que os atacantes estejam em Fortaleza.

– Trabalhamos para buscá-los e que fiquem à disposição da comissão técnica – adiantou o cartola, na coletiva após o empate com o Bahia, sábado (8), no Beira-Rio.

A logística a ser preparada

Conforme apurou o Lance!, a logística para o retorno dos camisas 7 e 19 vem sendo estudada com apoio da Federação Colombiana de Futebol e dos próprios atletas. Duas são as possibilidades de retorno. Uma prevê que, após o fim dos compromissos de Los Cafeteros, a dupla retorne com a delegação à Colômbia e, de lá, viaje em voo fretado diretamente para Fortaleza.

A outra opção considera voos comerciais a partir de Nova York, onde será o segundo amistoso de La Tricolor, com parada em São Paulo. Em qualquer dos casos, a viagem deve durar cerca de 24 horas, com os jogadores se unindo à delegação no dia do enfrentamento com o Ceará.

Colombianos voltaram a ser titulares no Inter

Os dois têm sido peças fundamentais no esquema de Ramón e Emiliano Díaz. Carbonero teve um gol anulado no confronto com o Bahia e vem ganhando espaço no time titular – apesar de ter ficado duas partidas consecutivas no banco.

Já Borré, mesmo sem marcar nas últimas partidas, tem confiança da comissão técnica. Os argentinos já comentaram que queriam contratá-lo em outros times pelos quais passaram.