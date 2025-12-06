Ceará x Palmeiras – Palpites, Análise e Odds
Confira os prognósticos para o duelo válido pela 38ª rodada do Brasileirão
Confira os palpites do Lance para Ceará x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela última rodada do campeonato e acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão.
O Ceará entra em campo com a obrigação de vencer para garantir a permanência na elite do Brasileirão e deve atuar com força máxima. O Palmeiras apenas cumpre tabela, já sem chances de lutar pelo título ou de perder a vice-liderança.
Palpite do Lance para Ceará x Palmeiras (07/12)
Ceará x Palmeiras - Mais de 2,5 Gols (2,08 na Betsson)
A equipe cearense precisa vencer e depende apenas de si para permanecer na Série A. O time deve atuar com força total, investir na ofensiva e tentar neutralizar ao máximo os avanços do Palmeiras. Os dois clubes apresentam histórico recente de jogos com muitos gols, o que reforça o palpite para um confronto movimentado, especialmente pela necessidade do Ceará.
O Palmeiras busca encerrar o campeonato em alta e não deve facilitar para o Vozão. Os prognósticos indicam uma partida equilibrada e com boa produção ofensiva, por isso a aposta é em mais de 2,5 gols.
- Em confrontos diretos, oito de dez partidas tiveram mais de 2,5 gols
- O Palmeiras marcou mais de 2,5 gols fora de casa em seis dos últimos oito jogos
- O Palmeiras vem de um triunfo recente com três gols como visitante, contra o Atlético-MG
Outros palpites para Ceará x Palmeiras
- Primeiro gol: Palmeiras (2,35 na Betsson)
- Ceará vence (2,28 na Betsson)
- Mais de 10,5 Escanteios (2,10 na Betsson)
O embate promete ser acirrado do começo ao fim, com leve favoritismo para o mandante. A equipe deve atuar com intensidade para se manter na Série A, enquanto o Palmeiras não chega tão comprometido com o resultado. O Verdão perdeu três das últimas quatro partidas fora de casa, o que reforça a possibilidade de vitória do Ceará.
Outra estatística relevante é que o Alviverde está há cinco jogos sem vencer. Esse cenário favorece o Alvinegro, mas indica que o primeiro gol pode ser do visitante, já que isso ocorreu em três dos últimos quatro confrontos. As duas equipes costumam forçar cruzamentos, o que eleva o número de escanteios. A média somada de cantos supera 10.
Análise e Forma dos Times
Ceará - Momento e escalação
Um triunfo simples na Arena Castelão já garante o Ceará fora da zona de rebaixamento. A equipe precisa vencer e contará com o apoio da torcida. Perdeu para o Flamengo na última partida, resultado que confirmou o título do Rubro-Negro, mas o mandante conseguiu se defender bem e conteve as investidas do Mengão, que buscava selar a conquista.
O Ceará chega sem desfalques relevantes e promete uma atuação intensa, com postura ofensiva e jogo disputado.
Provável escalação do Ceará: Bruno; Matheus Bahia, Willian Machado, Marcos Victor e Fabiano; Dieguinho e Vinícius Zanocelo; Fernandinho, Lucas Mugni e Antonio Galeano; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras encerra a temporada contra o Ceará, mas sem chances de título. A equipe foi consistente do início ao fim do torneio, fechou na vice-liderança e se consolidou como uma das melhores do ano. Será a última apresentação da temporada, porém Abel Ferreira encara dificuldades para definir a escalação, já que avalia quais jogadores serão utilizados. O time conta com duas baixas confirmadas e três retornos previstos.
O lateral-esquerdo Piquerez (expulso) e o meia Raphael Veiga (suspenso por acúmulo de cartões) estão fora. Os dois são titulares, o que obriga a comissão a realizar mudanças. O lateral-direito Giay, o volante Aníbal Moreno e o atacante Facundo Torres retornam após cumprir suspensão.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Jefté, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Khellven; Ramón Sosa, Anibal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Confronto direto e estatísticas de Ceará e Palmeiras
O histórico recente entre Ceará e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Ceará e Palmeiras
- 10/08/2025 – Palmeiras 2 x 1 Ceará (Brasileirão 2025)
- 22/05/2025 – Palmeiras 3 x 0 Ceará (Copa do Brasil 2025)
- 30/04/2025 – Ceará 0 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil 2025)
- 30/07/2022 – Ceará 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2022)
- 09/04/2022 – Palmeiras 2 x 3 Ceará (Brasileirão 2022)
Estatísticas e curiosidades de Ceará e Palmeiras
- Quatro das últimas cinco partidas do Palmeiras tiveram mais de 10,5 escanteios
- Três das últimas cinco partidas do Ceará passaram da marca de 10,5 escanteios
- A média de gols somados das duas equipes é de 2,6, acima do palpite de mais de 2,5 gols
- Nas últimas três partidas em casa, o Ceará marcou em todas
- As duas equipes somam 4,0 grandes chances de gol por jogo, o que amplia a possibilidade de um placar alto
Comparação de Odds para Ceará x Palmeiras
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:
|Casa
|Ceará vence
|Empate
|Palmeiras vence
Betsson
2,28
3,05
3,25
Betano
2,35
3,20
3,20
Bet365
2,25
3,30
3,20
Resumo dos palpites do Lance para Ceará x Palmeiras
- Mais de 2,5 Gols (2,08 na Betsson)
- Primeiro gol: Palmeiras (2,35 na Betsson)
- Ceará vence (2,28 na Betsson)
- Mais de 10,5 Escanteios (2,10 na Betsson)
