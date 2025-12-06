Ceará x Palmeiras – Palpites, Análise e Odds

Confira os palpites do Lance para Ceará x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela última rodada do campeonato e acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

O Ceará entra em campo com a obrigação de vencer para garantir a permanência na elite do Brasileirão e deve atuar com força máxima. O Palmeiras apenas cumpre tabela, já sem chances de lutar pelo título ou de perder a vice-liderança.

Palpite do Lance para Ceará x Palmeiras (07/12)

Ceará x Palmeiras - Mais de 2,5 Gols (2,08 na Betsson)

A equipe cearense precisa vencer e depende apenas de si para permanecer na Série A. O time deve atuar com força total, investir na ofensiva e tentar neutralizar ao máximo os avanços do Palmeiras. Os dois clubes apresentam histórico recente de jogos com muitos gols, o que reforça o palpite para um confronto movimentado, especialmente pela necessidade do Ceará.

O Palmeiras busca encerrar o campeonato em alta e não deve facilitar para o Vozão. Os prognósticos indicam uma partida equilibrada e com boa produção ofensiva, por isso a aposta é em mais de 2,5 gols.

Em confrontos diretos, oito de dez partidas tiveram mais de 2,5 gols O Palmeiras marcou mais de 2,5 gols fora de casa em seis dos últimos oito jogos O Palmeiras vem de um triunfo recente com três gols como visitante, contra o Atlético-MG

Outros palpites para Ceará x Palmeiras

Primeiro gol: Palmeiras (2,35 na Betsson) Ceará vence (2,28 na Betsson) Mais de 10,5 Escanteios (2,10 na Betsson)

O embate promete ser acirrado do começo ao fim, com leve favoritismo para o mandante. A equipe deve atuar com intensidade para se manter na Série A, enquanto o Palmeiras não chega tão comprometido com o resultado. O Verdão perdeu três das últimas quatro partidas fora de casa, o que reforça a possibilidade de vitória do Ceará.

Outra estatística relevante é que o Alviverde está há cinco jogos sem vencer. Esse cenário favorece o Alvinegro, mas indica que o primeiro gol pode ser do visitante, já que isso ocorreu em três dos últimos quatro confrontos. As duas equipes costumam forçar cruzamentos, o que eleva o número de escanteios. A média somada de cantos supera 10.

Análise e Forma dos Times

Ceará - Momento e escalação

Um triunfo simples na Arena Castelão já garante o Ceará fora da zona de rebaixamento. A equipe precisa vencer e contará com o apoio da torcida. Perdeu para o Flamengo na última partida, resultado que confirmou o título do Rubro-Negro, mas o mandante conseguiu se defender bem e conteve as investidas do Mengão, que buscava selar a conquista.

O Ceará chega sem desfalques relevantes e promete uma atuação intensa, com postura ofensiva e jogo disputado.

Provável escalação do Ceará: Bruno; Matheus Bahia, Willian Machado, Marcos Victor e Fabiano; Dieguinho e Vinícius Zanocelo; Fernandinho, Lucas Mugni e Antonio Galeano; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras encerra a temporada contra o Ceará, mas sem chances de título. A equipe foi consistente do início ao fim do torneio, fechou na vice-liderança e se consolidou como uma das melhores do ano. Será a última apresentação da temporada, porém Abel Ferreira encara dificuldades para definir a escalação, já que avalia quais jogadores serão utilizados. O time conta com duas baixas confirmadas e três retornos previstos.

O lateral-esquerdo Piquerez (expulso) e o meia Raphael Veiga (suspenso por acúmulo de cartões) estão fora. Os dois são titulares, o que obriga a comissão a realizar mudanças. O lateral-direito Giay, o volante Aníbal Moreno e o atacante Facundo Torres retornam após cumprir suspensão.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Jefté, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Khellven; Ramón Sosa, Anibal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Confronto direto e estatísticas de Ceará e Palmeiras

O histórico recente entre Ceará e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Ceará e Palmeiras

10/08/2025 – Palmeiras 2 x 1 Ceará (Brasileirão 2025)

22/05/2025 – Palmeiras 3 x 0 Ceará (Copa do Brasil 2025)

30/04/2025 – Ceará 0 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil 2025)

30/07/2022 – Ceará 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2022)

09/04/2022 – Palmeiras 2 x 3 Ceará (Brasileirão 2022)

Estatísticas e curiosidades de Ceará e Palmeiras

Quatro das últimas cinco partidas do Palmeiras tiveram mais de 10,5 escanteios Três das últimas cinco partidas do Ceará passaram da marca de 10,5 escanteios A média de gols somados das duas equipes é de 2,6, acima do palpite de mais de 2,5 gols Nas últimas três partidas em casa, o Ceará marcou em todas As duas equipes somam 4,0 grandes chances de gol por jogo, o que amplia a possibilidade de um placar alto

Comparação de Odds para Ceará x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil. Casa Ceará vence Empate Palmeiras vence Betsson 2,28 3,05 3,25 Betano 2,35 3,20 3,20 Bet365 2,25 3,30 3,20

Resumo dos palpites do Lance para Ceará x Palmeiras

Mais de 2,5 Gols (2,08 na Betsson) Primeiro gol: Palmeiras (2,35 na Betsson) Ceará vence (2,28 na Betsson) Mais de 10,5 Escanteios (2,10 na Betsson)

Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.