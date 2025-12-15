Dublador revela detalhes da confusão entre jogadores de Vasco e Fluminense: 'Tá maluco?'

Em noite inspirada para os goleiros, Léo Jardim levou a melhor e foi fundamental na classificação do Vasco para a grande final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, neste domingo (14). No entanto, após a decisão por pênaltis, um princípio de confusão entre os rivais marcou o final do clássico.

Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes da confusão envolvendo jogadores de Vasco e Fluminense. Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, podemos ver o jovem Rayan provocando os tricolores, que foram cobrar o atacante vascaíno após a eliminação. A partir disso, iniciou-se uma pequena confusão entre membros das comissões técnicas e os jogadores. Confira abaixo.

Com a classificação, o Vasco volta a disputar uma final de Copa do Brasil após 14 anos e decide o título contra o Corinthians. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a grande decisão será no domingo, às 18h30, no Maracanã.

Corinthians e Vasco fecham acordo sobre ingressos de visitantes para finais

Corinthians e Vasco da Gama chegaram a um acordo para a divisão de quantidade de ingressos visitantes disponíveis na Neo Química Arena e Maracanã, palcos das decisões da Copa do Brasil. O jogo de ida será em São Paulo, na quarta-feira (17), enquanto a partida de volta será no Rio de Janeiro, no domingo (21).

Serão disponibilizados 3 mil ingressos aos torcedores do Corinthians no Maracanã, enquanto a Neo Química Arena receberá 2.500 torcedores do Vasco. A divisão foi feita de forma proporcional. O estádio do Rio de Janeiro comporta cerca de 78 mil pessoas, enquanto a casa do Timão tem capacidade para aproximadamente 48 mil.

