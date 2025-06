Auckland City e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (24), pela última e decisiva rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Geodis Park, em Nashville (EUA). O time argentino precisa golear e torcer por uma combinação de resultados para avançar e enfrentar o Flamengo nas oitavas. Confira as escalações oficiais da partida.

1️⃣1️⃣ As escalações de Auckland City x Boca Juniors para o Mundial de Clubes

⚪ AUCKLAND CITY:

⚽ GOL: Garrow

⚽ LTD: Murati

⚽ ZAG: Mitchell

⚽ ZAG: Christian Gray

⚽ ZAG: Boxall

⚽ LTE: Jerson Lagos

⚽ MEI: David Yoo

⚽ MEI: Gerad Garriga

⚽ MEI: Mario Ilich (C)

⚽ MEI: Manickum

⚽ ATA: Myer Bevan

🔵 BOCA JUNIORS:

⚽ GOL: Agustín Marchesín

⚽ LTD: Luis Advíncula

⚽ ZAG: Lautaro Di Lollo

⚽ ZAG: Marco Pellegrino

⚽ LTE: Lautaro Blanco

⚽ MEI: Rodrigo Battaglia

⚽ MEI: Carlos Palacios

⚽ MEI: Exequiel Zeballos

⚽ MEI: Alan Velasco

⚽ ATA: Miguel Merentiel

⚽ ATA: Edinson Cavani (C)

Edinson Cavani, atacante do time argentino, que ainda não entrou em campo no Mundial por conta de uma lesão, foi escalado como titular.

Cavani é o principal astro do Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

Tudo sobre o jogo entre Auckland City e Boca Juniors pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário e local):

Auckland City x Boca Juniors

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo C)

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Geodis Park, em Nashville (EUA)

📺 Transmissão: SporTV, CazéTV (YouTube / Prime Video / Disney+), DAZN

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

🖥️ VAR: Não divulgado

