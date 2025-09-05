Caio Borralho luta contra Nassourdine Imavov no UFC Paris em 6 de setembro. Borralho foi vaiado na pesagem e prometeu calar os fãs. Imavov reagiu, dizendo que Borralho vai ficar quieto na luta. Outros confrontos entre brasileiros e franceses também geraram tensão. O card do evento inclui lutas em várias categorias de peso.

O brasileiro Caio Borralho deu um recado final antes de sua luta no UFC Paris, que ocorre neste sábado, dia 6 de setembro. O peso médio enfrenta Nassourdine Imavov, atleta da casa, e foi recebido com vaias na pesagem cerimonial do evento. Em tom desafiador, Caio trocou provocações com Imavov na encarada entre os dois e chegou a mandar beijinhos para o francês.

Logo depois, muito vaiado pela torcida francesa, Borralho bradou que ia calar todos os fãs amanhã e que iria provar por que deve ser o próximo desafiante ao cinturão peso médio - atualmente nas mãos de Khamzat Chimaev.

- Amanhã vou calar a boca de todos vocês! E vou provar que sou o melhor do mundo! É a invasão da Fighting Nerds! Te vejo amanhã, garoto! - exclamou o brasileiro.

Imavov, por sua vez, foi mais contido, mas mandou um recado igualmente poderoso para o brasileiro.

- Ele está falando muito a semana toda, mas amanhã ele vai ficar quieto, isso eu posso garantir.

Tensão entre brasileiros e franceses

Nos outros dois combates envolvendo Brasil e França, a tensão tomou conta das encaradas. Mauricio Ruffy x Benoit St. Denis e Oumar Sy x Brendson Ribeiro protagonizaram duas das encaradas mais tensas da pesagem cerimonial do UFC Paris.

Brendson Ribeiro teve encarada tensa (Foto: Reprodução UFC Brasil)

O destaque também ficou por conta de Rhys McKee e Axel Sola, com o irlandês McKee mandando a torcida ficar quieta e o francês Axel Sola trocando palavras com seu adversário durante a encarada. Ainda, Modestas Bukauskas e Paul Craig ficaram testa a testa, rosnando um para o outro, mostrando que mal podem esperar para lutar.

Resultados da Pesagem

UFC Fight Night — Paris, FRA

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

*Lembrando que há uma libra de tolerância em lutas que não são pelo cinturão

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (83,9kg) x Caio Borralho (83,9kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (70,3kg) x Maurício Ruffy (70,7kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (92,9kg) x Paul Craig (92,9kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (70,7kg) x Mason Jones (70,7kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (77,1kg) x Rhys McKee (77,1kg)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (65,7kg) x Losene Keita (67,5kg) - luta cancelada

Card preliminar — a partir de 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (66,1kg) x Robert Ruchala (66,1kg)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (93,4kg) x Brendson Ribeiro (93,4kg)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (116,2kg) x Ante Delija (108,4kg)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (70,3kg) x Harry Hardwick (70,7kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (77,1kg) x Trey Waters (77,5kg)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (84,3kg) x Robert Bryczek (84,3kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (77,5kg) x Rinat Frakhretdinov (77,1kg)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (52,6kg) x Sam Hughes (52,6kg)