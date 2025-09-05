Antes do título da AmeriCup pela seleção masculina de basquete, conquistado em agosto, o time fez 11 dias de treinamento no Espírito Santo. Agora, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) quer seguir o mesmo caminho com a equipe feminina.

A seleção, liderada por Kamilla Cardoso, Damiris Dantas e Bella Nascimento, tem pela frente o Pré-Mundial, em março de 2026. A expectativa é que a equipe faça os treinos para a competição em Guarapari, município do Espírito Santo.

Segundo Rogério Machado, presidente da Federação Capixaba de Basquete, as conversas para que o estado seja o local da preparação do time estão em andamento.

Experiência da equipe masculina

A seleção masculina passou 11 dias no Espírito Santo, no início de agosto. Lá, a equipe treinou visando a disputa da AmeriCup. E a estratégia deu certo, já que o Brasil foi campeão do torneio, após vencer a Argentina na final e passar pelo tradicional Estados Unidos na semi.

Os treinos, hospedagem e demais atividades da equipe foram concentrados no Sesc Guarapari, e a expectativa é que o local da equipe feminina seja o mesmo, já que a estrutura foi amplamente aprovada pela CBB.

Pré-Mundial 2026

O Pré-Mundial de basquete vai ser disputado em março de 2026, em quatro sedes ainda não divulgadas. O campeonato define os donos das11 vagas restantes da Copa do Mundo da modalidade, que vai ser realizada em Berlim, na Alemanha, entre 4 e 13 de setembro de 2026. No total, 16 times integram a competição.

Após o vice na AmeriCup, para os Estados Unidos, o Brasil terá que definir a participação ou não na Copa do Mundo por meio do Pré-Mundial.

Ao todo, são 24 seleções participantes, incluindo as já classificadas para a Copa do Mundo: Alemanha (sede do mundial), Estados Unidos (campeão da AmeriCup), Bélgica (campeã da EuroBasket), Austrália (campeã da Copa da Ásia) e Nigéria (campeã do AfroBasket). Confira todas as equipes:

