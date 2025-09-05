Bortoleto revela desejo de correr com Verstappen: ‘Só na Audi’
Piloto reforçou a relação de amizade que tem com Max Verstappen
Gabriel Bortoleto voltou a falar sobre a amizade com Max Verstappen e revelou que gostaria de dividir a garagem com o tetracampeão mundial em algum momento na Fórmula 1 (F1). Em entrevista realizada nesta quinta-feira (4) em Monza, e acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO, disse acreditar que o neerlandês é um bom companheiro de equipe, mas deixou claro que só aceitaria a parceria caso fosse no projeto da Audi.
Os pilotos têm relacionamento de longa data, que teve origem no interesse de ambos pelas corridas virtuais. Bortoleto revelou que ele e Verstappen compartilham traçados da F1 nos simuladores para se prepararem para as corridas e disse acreditar que o tetracampeão faz suas equipes funcionarem bem.
— Talvez Max venha para a Audi algum dia, não sei. Somos amigos, trabalhamos bem juntos e me ajuda bastante. Acredito que pode ser um bom companheiro no sentido de fazer a equipe funcionar bem — afirmou.
— Compartilhamos pistas um com o outro no simulador. Temos outras pessoas conosco também e fazemos algumas mudanças nos circuitos. Hungaroring é muito bom, o modelo que Max tem de Spa-Francorchamps também. Temos um bom protótipo de Monza, então vamos ver se ajuda no domingo — afirmou.
O piloto da Sauber destacou ainda a importância do que Verstappen construiu na Red Bull e como isso reforça a admiração que sente pelo amigo.
— Max não venceu quatro títulos por sorte. Quando chegou, a Red Bull não brigava por títulos e ele construiu isso. Então, não seria ruim trabalharmos juntos em algum momento. Mas só se vier para a Audi, porque estou muito feliz com o projeto que temos — finalizou Bortoleto.
Agenda do GP da Itália de F1
➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3: 7h30 — BandSports e F1TV
🏎️ Classificação: 11h — Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV
*Horários de Brasília
