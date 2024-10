Fernando Gago tem história no Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 11:42 • Buenos Aires (ARG)

O Boca Juniors anunciou Fernando Gago como novo técnico do clube nesta terça-feira (15). Aos 38 anos, o ex-jogador irá substituir Diego Martínez, que deixou o comando do time em setembro.

Como jogador, Fernando Gago foi revelado pelo Boca Juniors. No clube argentino, o ex-volante teve duas passagens pelo time do coração, com 199 jogos pela equipe. Em 2006, o ex-jogador foi vendido ao Real Madrid, onde atuou 121 vezes. Além disso, também teve passagens por Roma, Valencia e Vélez.

Pela seleção nacional, Gago foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2014. Ao todo, o ex-meia jogou 61 partidas pelo time profissional da Argentina, além de participação nas categorias de base do país.

Em 2021, Gago começou sua carreira de treinador no Aldosivi, time da segunda divisão argentina. Posteriormente, o técnico teve passagens por Racing, da Argentina, e Chivas Guadalajara, do México.

A escolha de Gago para do comando técnico do clube foi de Juan Román Riquelme, ex-companheiro do treinador no Boca Juniors e atual dirigente esportivo argentino. O anúncio feito pelo Boca Juniors acabou com os rumores do técnico Luís Zubeldía, do São Paulo, no clube argentino.

Atualmente, o Boca Juniors ocupa a 10º colocação no Campeonato Argentino, com 24 pontos em 17 jogos. Mesmo com grandes chances de não disputar a próxima Libertadores, o clube está garantido no novo Mundial de Clubes da Fifa de 2025.