Atlético-MG tem retorno de lateral, mas ainda conta com time de desfalques

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 06:45 • Belo Horizonte

Há menos de uma semana para o próximo confronto do Atlético-MG no Brasileirão, o técnico Gabriel Milito conta com o retorno do atacante Alisson, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda.

O retorno do atleta vem em um momento no qual Milito terá uma preocupação no setor ofensivo com as ausências de Hulk e Deyverson após tomarem o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, na última rodada.

A última partida de Alisson foi contra o Fluminense, na derrota alvinegra por 2 a 0, em 24 de agosto, no Mineirão.

Ausência de lateral-esquerdo

Nesta quinta-feira (11), o time mineiro comunicou que o lateral-esquerdo Rubens foi avaliado e submetido a exames que confirmaram uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

O Galo já não conta com Guilherme Arana, titular na posição, que também lesionou a coxa e integra o departamento médico.

Para iniciar a maratona de jogos da próxima semana (Fortaleza pelo Brasileiro, Vasco pela Copa do Brasil e River Plate pela Libertadores) Milito deve recorrer ao banco de reservas para suprir as carências.

Desfalques em Vespasiano

Convocados: Junior Alonso (Paraguai), Eduardo Vargas (Chile) e Alan Franco (Equador) estão servindo as respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026;

Lesionados: Matías Zaracho (vem se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte); Rubens (coxa direita) Guilherme Arana (coxa esquerda), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito) se recuperam na fisioterapia;

Suspensos: Hulk, Deyverson e Lyanco receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto diante do Fortaleza.

Calendário de jogos do Galo

16/10 - Fortaleza x Atlético-MG (30ª rodada do Campeonato Brasileiro - Arena Castelão - 21h45)

19/10 - Vasco x Atlético-MG (Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil - São Januário - 18h30)

22/10 - Atlético-MG x River (Jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores - Arena MRV - 21h30)