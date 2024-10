Atlético-MG informa lesão de lateral após jogo contra o Grêmio

Rubens, do Atlético-MG, tem lesão confirmada e será mais um desfalque pro Galo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 11:50 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG informou, na manhã desta quinta-feira, que o lateral-esquerdo Rubens foi submetido a exames que detectaram uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

O atleta se queixou de dores após a vitória diante do Grêmio por 2 a 1, foi reavaliado e passa a integrar o departamento médico do clube. O Galo não informou o tempo de recuperação do jogador.

Desfalques do clube mineiro

O DM do Atlético-MG conta agora com Rubens, o meia-atacante Matías Zaracho, que vem se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte; Guilherme Arana (coxa esquerda), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito), que permanecem na fisioterapia.

Rubens é cria da base do Galo, e na atual temporada o jogador já disputou 24 partidas, além de contribuir com 2 gols e 2 assistências.

Lateral-esquerdo Rubens comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/CAM)

Além dos desfalques por lesão, Gabriel Milito tem a baixa de Hulk, Deyverson e Lyanco para o jogo contra o Fortaleza. O trio estava pendurado e recebeu cartão amarelo no jogo diante do tricolor gaúcho.

Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) estão com as respectivas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa de 2026 e também são dúvidas quanto ao retorno para compor o elenco contra o Leão do Pici.

Após da data Fifa, o Atlético-MG entrará em campo na próxima quarta-feira (16), para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.