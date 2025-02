Athletico se aproxima de volante Fabrizio Peralta, do Cruzeiro

O Athletico está próximo de acertar com o volante Fabrizio Peralta, do Cruzeiro. O atleta de 23 anos chegará por empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra.

A negociação evoluiu nesta semana e deve ser fechada até sexta-feira (28), quando fecha a janela de transferências. Caso as partes não consigam esse acerto em dois dias, existe ainda a janela nacional entre atletas que disputaram os estaduais, entre 10 de março e 11 de abril.

Fabrizio Peralta treinando pelo Cruzeiro / (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A informação do interesse foi dada inicialmente pelo portal Tretis. O Lance! confirmou e avançou nas tratativas.

Peralta está sem espaço na Raposa e atuou por apenas 20 minutos na vitória cruzeirense por 1 x 0 sobre o Tombense, pelo Campeonato Mineiro, quando o então técnico Fernando Diniz utilizou os reservas. Antes, ele tinha jogado 23 minutos na FC Series, nos Estados Unidos, diante do São Paulo, durante a disputa da pré-temporada. Entre 2024 e 2025, foram só 13 jogos disputados.

Comprado por R$ 16 milhões (60% dos direitos econômicos), o volante paraguaio tem contrato até junho de 2029 com o Cruzeiro. Ele soma passagens pelo Cerro Porteño e pelo sub-20 do Flamengo, além da seleção do Paraguai.

No Furacão, ele terá a concorrência de Felipinho, Raul, Patrick, Falcão e Juninho na posição.