Cruzeiro: Gabigol se livra de punição pesada em julgamento

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, livrou-se de uma punição pesada em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG), na noite desta terça-feira (25). Os auditores puniram o jogador com apenas um jogo de suspensão pela expulsão no clássico contra o Atlético-MG, dia 9, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O artilheiro da Raposa poderia ser suspenso até por 12 partidas.

A punição já foi cumprida, com a suspensão automática: Gabigol ficou de fora do jogo seguinte do Cruzeiro, a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na estreia do técnico Leonardo Jardim.

Se tivesse recebido uma pena maior, Gabigol teria de cumpri-la somente na próxima edição do Campeonato Mineiro. Somente se a suspensão fosse em dias, o atacante teria de ficar de fora da equipe no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil deste ano.

Gabigol foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo do clássico, vencido pelo Atlético-MG por 2 a 0, depois de ter atingido o zagueiro Lyanco com o braço no rosto. Inicialmente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima mostrou cartão amarelo, mas, chamado pelo VAR Rodolpho Toski Marques, reviu o lance e trocou o cartão.

Denúncia contra Gabigol mencionava ‘agressão física’

Na denúncia, o procurador de justiça do TJD-MG, Raphael Perrelli Gonçalves, relatou agressão física do atacante:

- A súmula da partida narra que o atleta denunciado Gabriel Barbosa Almeida, escalado pelo time mandante com a camisa de nº 09, aos 29 minutos do primeiro tempo, foi expulso diretamente por praticar uma conduta violenta ao atingir o seu adversário de nº 04, Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic, com o antebraço na altura do rosto. (…) Desta forma, agindo de maneira livre, voluntária, consciente e doloso, o denunciado praticou agressão física durante a partida, mediante cotovelada de forma contundente e assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido – relatou o procurador.

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, foi suspenso por 30 dias e multado em R$ 5 mil por ofensas à equipe de arbitragem no intervalo do clássico. E o clube foi multado em R$ 1 mil por objetos lançados no gramado e atraso no início do jogo.