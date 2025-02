Flamengo e Cruzeiro encerram negociação sem acordo de troca

O Flamengo recusou nesta segunda-feira (26) uma proposta para trocar o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, pelo atacante Luiz Araújo. Em nota oficial, o clube carioca não cita o mineiro, que também divulgou outro comunicado horas depois, dizendo ter sido procurado por um intermediário oferecendo a troca.

O Flamengo confirmou a existência da proposta, mas alegou que optou por não avançar na negociação, seguindo orientação do Diretor Técnico José Boto, de que nenhum jogador importante deixará o clube. Ainda segundo a assessoria do Flamengo, mesmo diante de tantas consultas de clubes brasileiro, o cenário seguirá sem alteração.

Matheus Pereira tem contrato até junho

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Apesar de enfrentar desafios iniciais, incluindo uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, rapidamente se destacou na equipe. O jogador, que na infância torcia pelo Cruzeiro, manifestou o desejo de jogar na Europa, mas afirmou que, no Brasil, gostaria de permanecer na Raposa.

O Cruzeiro possui 50% dos direitos econômicos do jogador, com a outra metade pertencendo ao Al-Hilal. Em junho do ano anterior, o clube mineiro exerceu o direito de compra do meia por aproximadamente R$ 30 milhões, firmando um contrato até junho de 2025.

Veja a nota divulgada pelo Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada."

Veja a nota divulgada pelo Cruzeiro:

"O Cruzeiro informa que foi procurado por um intermediário oferecendo uma troca envolvendo o Flamengo e os atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo.

Houve uma reunião porém as partes não chegaram a um acordo."