Cruzeiro: lateral-esquerdo Marlon também não será negociado

O lateral-esquerdo Marlon não será negociado pelo Cruzeiro. Assim como no caso do lateral-direito William, a decisão foi tomada pela diretoria do clube nesta terça-feira (25). Houve reunião dos dirigentes com o jogador, em particular, na Toca da Raposa, depois que o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez cobrança geral ao grupo, por causa do desempenho ruim da equipe no Campeonato Mineiro.

Os fatos recentes envolvendo Marlon foram discutidos na reunião, como o momento atual do jogador em 2025 e o interesse de outros clubes na contratação do lateral. Após a temporada passada, São Paulo e Grêmio chegaram a manifestar interesse em Marlon. Mais recentemente, o RB Bragantino também fez consulta pelo jogador.

Na segunda-feira (24), Marlon foi alvo de protestos de torcedores do Cruzeiro, que penduraram um manequim com a camisa do lateral num viaduto de Belo Horizonte – o lateral William e o meia Matheus Pereira também estavam representados na manifestação da torcida celeste.

As críticas de torcedores da Raposa eram motivadas pela cobrança de pênalti de Marlon no segundo jogo contra o América, pela semifinal do Campeonato Mineiro, sábado (22), no Independência – ele chutou para fora, e o Cruzeiro perdeu por 4 a 2, sendo eliminado do Estadual.

O contrato de Marlon com o Cruzeiro vai até o fim de 2026. O jogador chegou ao clube em 2023 e disputou 101 jogos, com quatro gols. Depois de terminar a temporada em alta, Marlon perdeu a condição de titular para Kaiki. Em 2025, Marlon atuou em sete partidas.

Dono da SAF do Cruzeiro faz cobrança na Toca da Raposa

Na reapresentação dos jogadores do Cruzeiro após a eliminação no Campeonato Mineiro, na terça-feira (25), o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, esteve na Toca da Raposa e se reuniu com o grupo. O dirigente demonstrou a insatisfação com a campanha da equipe neste início de temporada e avisou que só ficará no Cruzeiro quem quiser. Mas, para sair, o jogador terá de apresentar uma boa proposta financeira.