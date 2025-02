Filho de Fagner anuncia chegada ao Cruzeiro

Filho do lateral-direito Fagner, o jovem Henrique Lemos, de 14 anos, anunciou, nesta terça-feira (26), nas redes sociais, a transferência do Corinthians para o Cruzeiro. Volante e lateral, o jogador vai fazer parte das categorias de base da Raposa, para acompanhar o pai, que chegou ao clube em janeiro.

Henrique atualizou a foto de perfil do Instagram para as cores do Cruzeiro e publicou uma mensagem:

- Obrigado, Cruzeiro, pela oportunidade e pela confiança. Vamos juntos em busca de grandes objetivos, de evoluir e de fazer história – postou.

Henrique se despediu do Corinthians, também nas redes sociais, recentemente, com um belo texto:

- Chorei, sorri, vibrei, esbravejei, me entreguei… Tudo valeu muito a pena! – escreveu, na ocasião.

O jovem justificou a transferência, apesar da forte identificação com o Corinthians, para acompanhar a família:

- Tenho apenas 14 anos e sempre fui muito apegado aos meus pais e ao meu irmão. Sinto que preciso estar com eles – afirmou.

Clubes chegaram a acordo para transferência de Henrique Lemos

A transferência do jogador para a Toca da Raposa, sem custos para o Cruzeiro, já era especulada desde o acerto de Fagner, em dezembro passado – o lateral-direito assinou contrato de empréstimo por uma temporada. Antes mesmo do acordo para sua liberação, Henrique Lemos chegou a visitar o pai e usou um uniforme celeste, no fim de janeiro.

Na sexta-feira (21), Henrique Lemos teve a liberação do clube paulista publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Como a legislação brasileira só permite vínculo profissional com atletas a partir de 16 anos, Henrique Lemos assinará com o Cruzeiro um contrato de formação, igual ao que tinha no Corinthians. Os dois clubes chegaram a um acordo e dividirão igualmente os direitos econômicos de Henrique Lemos em futuras negociações.