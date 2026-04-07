Aaron Ramsey anuncia aposentadoria aos 35 anos

O ex-capitão do País de Gales, Aaron Ramsey anunciou nesta terça-feira (7), sua aposentadoria do futebol aos 35 anos, após quase 20 anos de carreira.

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Ramsey iniciou sua carreira profissional em 2007 no Cardiff City, mas suas principais passagens foram por gigantes da Europa como Juventus e Arsenal. Ele ainda retornou ao clube de origem para uma segunda passagem entre 2023 e 2025.

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— Não foi uma decisão fácil. Após muita reflexão, decidi me aposentar do futebol — Afirmou Ramsey em comunicado.

Seu último clube da carreira foi o Pumas do México, time que encerrou seu contrato no ano passado. Ramsey entrou em campo pela última vez em 28 de setembro de 2025, contra o América na liga mexicana.

Relembre carreira de Ramsey

Em números, ele encerrou sua carreira profissional com 551 partidas disputadas, 80 gols e 75 assistências, além de nove títulos: três Copas da Inglaterra, duas Supercopas da Inglaterra, um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália, uma Copa da Itália e uma Copa da Escócia. Além de uma extensa passagem pela seleção do País de Gales, com 86 jogos e 21 gols, onde foi peça chave e imagem de liderança ao lado de Gareth Bale.

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A "Maldição de Ramsey"

Essa é uma infeliz coincidência que acompanhou o jogador ao longo da sua carreira. Até o início de 2016, Ramsey tinha 45 gols como profissional e 22 deles foram associados a mortes de celebridades. Todos esses falecimentos aconteceram na véspera ou até uma semana depois de Ramsey marcar um gol: David Bowie, Alan Rickman, Steve Jobs, Whitney Houston e Osama Bin Laden.

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