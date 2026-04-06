Sporting x Arsenal – Palpites, análise e odds (07/04)

Na tarde de terça-feira, o Estádio José Alvalade será palco de um jogo de ida das quartas de final da Champions League com enredo promissor, às 16h (horário de Brasília). O Sporting recebe o Arsenal, clube onde hoje atua Viktor Gyokeres, ex-artilheiro dos Leões e negociado com os Gunners por 73,5 milhões de euros no verão passado.

Favorito no confronto, o Arsenal chega a Lisboa invicto na fase de liga e após uma classificação segura sobre o Bayer Leverkusen nas oitavas de final, com 3 x 1 no placar agregado. O Sporting, por sua vez, entra em campo embalado por uma remontada histórica diante do Bodo/Glimt na fase anterior. Depois de perder por 3 x 0 na Noruega, o time lisboeta reagiu em casa com um 5 x 0 e garantiu a vaga.

O cenário, porém, carrega incertezas do lado inglês. Vários titulares do Arsenal deixaram suas seleções durante a pausa para a Data Fifa, e a derrota por 2 x 1 para o Southampton nas quartas de final da FA Cup, no sábado, ampliou as dúvidas em torno de um elenco que sofreu duas derrotas consecutivas pela primeira vez na temporada.

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Análise da partida

O Arsenal lidera a Premier League com nove pontos de vantagem e dá sinais de que pode encerrar o jejum sem título nacional desde 2004. A solidez defensiva tem sido a principal marca da temporada, e os números na Champions League reforçam isso: são apenas cinco gols sofridos, o melhor registro da competição até aqui.

Ainda assim, as duas últimas atuações dos Gunners acenderam um sinal de alerta. A derrota por 2 x 0 para o Manchester City na final da Carabao Cup, antes da pausa, foi seguida pela eliminação surpreendente diante do Southampton no sábado, quando Shea Charles marcou aos 85 minutos e colocou os Saints nas semifinais. Viktor Gyokeres havia empatado aos 68, após sair do banco, mas não conseguiu evitar a queda.

Para um clube que sonhava com a primeira tríplice coroa de sua história, perder dois títulos em um intervalo de 15 dias representa um golpe importante. Mikel Arteta optou por uma escalação alternativa em St Mary's, decisão compreensível diante da proximidade da Champions League, mas a atuação deixou dúvidas no ambiente.

O Sporting, por sua vez, faz uma temporada doméstica consistente. Na segunda posição da Primeira Liga, com 68 pontos, os Leões seguem na briga pelo título atrás do Porto, com um jogo a menos e cinco pontos de desvantagem. Com apenas uma derrota no campeonato e 72 gols marcados em 27 partidas, melhor ataque do país, o time lisboeta sustenta uma campanha forte, coroada pela presença nas quartas de final da Champions League.

A equipe de Rui Borges se apoia no poder de finalização de Luis Suarez, autor de 24 gols no campeonato, e na criatividade de Francisco Trincao, que soma seis gols e dez assistências. No meio-campo, Morten Hjulmand é a peça de equilíbrio, mas sua suspensão para esta partida representa uma baixa relevante.

Na Champions League, o Sporting terminou a fase de liga na sexta colocação e teve uma trajetória agitada nas oitavas de final. A virada sobre o Bodo/Glimt, com 5 x 0 em casa após derrota por 3 x 0 no jogo de ida, expôs a força mental de um grupo que costuma crescer em seu estádio. O José Alvalade, portanto, volta a se apresentar como um cenário perigoso para qualquer adversário.

O Arsenal, por outro lado, soma 26 gols marcados e apenas cinco sofridos na atual edição da Champions League. As nove vitórias em dez partidas ilustram bem a regularidade da equipe de Mikel Arteta no cenário europeu.

Palpites para Sporting x Arsenal

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Confrontos diretos

As duas equipes já se enfrentaram sete vezes em competições europeias. O retrospecto favorece o Arsenal, com três vitórias, uma derrota e três empates.

O encontro mais recente aconteceu na fase de liga da Champions League de 2024/25. Na ocasião, o Arsenal goleou o Sporting por 5 x 1 no próprio Alvalade, em uma de suas vitórias mais expressivas como visitante na história da competição.

O Sporting, porém, guarda uma lembrança bem mais positiva de 2023, quando eliminou o Arsenal nas oitavas de final da Liga Europa. Após dois empates, por 2 x 2 e 1 x 1, os lisboetas avançaram nos pênaltis no jogo de volta, disputado no Emirates.

O duelo desta terça-feira também marca o retorno de Viktor Gyokeres ao estádio onde marcou 53 gols em 51 partidas em sua última temporada completa. A recepção da torcida do Alvalade promete ser um dos pontos altos da noite.

Notícias de Sporting e Arsenal

Sporting: desfalques e dúvidas

Morten Hjulmand está suspenso e representa o principal problema para Rui Borges. O volante dinamarquês costuma ser a peça de equilíbrio do meio-campo, e sua ausência deve forçar uma reorganização no setor, provavelmente com Hidemasa Morita ou Daniel Bragança assumindo uma função mais defensiva. Nuno Santos, Luis Guilherme, Fotis Ioannidis e Geovany Quenda seguem lesionados e estão fora do jogo de ida.

Luis Suarez, suspenso na partida do campeonato contra o Santa Clara, volta a ficar disponível para a Champions League. Autor de 24 gols na Primeira Liga, ele é peça fundamental no funcionamento ofensivo da equipe.

Trincao e Pedro Goncalves atuaram na sexta-feira e devem começar como titulares neste primeiro confronto. O Sporting tem repertório ofensivo suficiente para incomodar qualquer defesa, inclusive a mais sólida da competição.

Provável escalação do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio e Maxi Araujo; Morita e Braganca; Geny Catamo, Trincao e Pote; Luis Suarez. Técnico: Rui Borges.

Arsenal: desfalques e dúvidas

A situação é mais delicada para Mikel Arteta. Nada menos que oito jogadores deixaram suas seleções durante a pausa, e a partida de sábado trouxe uma nova preocupação: Gabriel precisou ser substituído no segundo tempo com dores no joelho, dando lugar a William Saliba.

Bukayo Saka e Declan Rice também deixaram o grupo da seleção inglesa. Saka por fadiga, Rice por um desconforto não especificado. Os dois foram preservados contra o Southampton, mas devem retornar diante do Sporting, embora ainda exista alguma incerteza.

Noni Madueke sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a partida da Inglaterra contra o Uruguai. Thomas Tuchel minimizou a gravidade, mas sua presença na terça-feira ainda é dúvida. Martin Odegaard voltou a atuar no sábado, em Southampton, em sua primeira aparição após um mês fora por lesão no joelho, mas ainda não está em condição ideal e foi substituído ao longo da partida.

Eberechi Eze desfalca a equipe por causa de uma lesão na panturrilha sofrida antes da pausa. Mikel Merino segue fora por mais tempo, em recuperação de uma fratura no pé. Saliba e Gabriel carregam, respectivamente, problemas no tornozelo e no joelho, e a condição dos dois seguirá sendo monitorada.

Viktor Gyokeres, que entrou em campo contra o Southampton e marcou, deve começar como titular em Lisboa. O retorno ao antigo estádio adiciona um peso emocional extra ao confronto.

Provável escalação do Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Mosquera e Timber; Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Gyokeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Destaques individuais de Sporting x Arsenal

Jogador destaque · Sporting Luís Suárez Atacante · Camisa 97 · Artilheiro do Sporting na temporada 24 Gols na Primeira Liga 5 Gols na Champions League 10 Jogos na Champions 2025/26 7,7 Nota WhoScored na temporada Jogador destaque · Arsenal Bukayo Saka Ponta-direita · Camisa 7 · Arma principal dos Gunners na Champions 6 Gols na Premier League 2 Gols na Champions League 8 Jogos na Champions 2025/26 2 Assistências na Champions League

Os técnicos

Rui Borges assumiu o comando do Sporting no fim de 2024, depois do breve interinato de Joao Pereira. Desde então, deixou sua marca rapidamente ao conquistar a Liga Portugal e implantar um jogo de posse ofensiva construído em torno de Trincao e Luis Suarez. Sua equipe atua com grande segurança em casa, o que transformou o Alvalade em uma fortaleza nesta temporada, com 11 vitórias, um empate e uma derrota no campeonato.

A remontada diante do Bodo/Glimt é, até aqui, sua grande obra na Champions League. Naquela partida, encontrou os ajustes táticos necessários para reverter a derrota por 3 x 0 sofrida na Noruega. Borges exige marcação alta, circulação rápida da bola e transições imediatas para o ataque assim que sua equipe recupera a posse.

Mikel Arteta, por sua vez, está no comando do Arsenal há seis temporadas e nunca esteve tão perto de conquistar tudo. O título da Premier League parece bem encaminhado, mas os tropeços recentes nas copas nacionais elevaram a pressão sobre o trabalho. Ainda assim, sua equipe segue demonstrando enorme capacidade de controle na Champions League, competição em que sofreu apenas cinco gols em dez partidas.

Arteta é um estrategista meticuloso, capaz de adaptar o sistema de acordo com o adversário. Sua flexibilidade entre pressão alta e um bloco baixo mais estruturado faz dele um dos técnicos mais completos do torneio. Neste momento, porém, o principal desafio será administrar um elenco cercado por dúvidas físicas.

Análise tática

O Sporting deve se apresentar em um 4-2-3-1, mesmo sem Hjulmand. Morita e Braganca tendem a formar a dupla de volantes, com Trincao e Pote ocupando os meios-espaços atrás de Luis Suarez. Geny Catamo deve garantir amplitude e aceleração pelo corredor direito.

O plano de Rui Borges passa por pressionar alto e impedir que o Arsenal saia jogando com tranquilidade desde a defesa. O Sporting já mostrou em várias ocasiões nesta temporada que consegue desestabilizar adversários de qualidade justamente quando acelera em transição. Sem Hjulmand, porém, a equipe corre o risco de perder equilíbrio no meio-campo, setor que pode ser explorado se Rice e Zubimendi conseguirem impor o ritmo.

Do outro lado, o Arsenal deve atuar em um 4-3-3, com Gyokeres como referência, Saka aberto pela direita e Martinelli pelo lado esquerdo. O trio formado por Odegaard, Rice e Zubimendi, se estiver completo, oferece aos Gunners uma superioridade técnica importante no meio-campo e a capacidade de controlar grande parte do jogo.

A chave para o Arsenal estará na transição defensiva. Quando recupera a bola, o Sporting acelera rapidamente, e Luis Suarez é o tipo de atacante capaz de punir qualquer erro de posicionamento. Outro ponto relevante será a bola parada, fundamento em que o Arsenal construiu parte de sua força europeia. A presença de Gyokeres, Saliba e Rice torna a equipe uma ameaça constante nesse tipo de lance.

Prognóstico de placar exato para Sporting x Arsenal

🎯 Palpite do Lance! Sporting 0 x 2 Arsenal O Arsenal tem as armas para administrar esta partida, mesmo com alguns problemas físicos no elenco. A suspensão de Hjulmand priva o Sporting de seu jogador mais importante no meio-campo, e a solidez defensiva dos Gunners na Champions League deve limitar as oportunidades dos lisboetas. O Arsenal sofreu apenas cinco gols em dez jogos na Champions League nesta temporada

gols em jogos na Champions League nesta temporada Gyokeres, motivado pelo retorno ao antigo estádio, pode encontrar o caminho das redes

O controle tático de Arteta deve fazer a diferença em um jogo que os visitantes buscarão travar desde o início

O Sporting não terá Hjulmand, Nuno Santos, Luís Guilherme, Ioannidis e Quenda Previsão final: Arsenal concentrado, clínico e disciplinado, construindo uma vantagem confortável antes do jogo de volta no Emirates.

Resumo dos palpites do Lance para Sporting x Arsenal