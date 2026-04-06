Ex-Santos é finalista da Copa da Rússia e comenta: 'Complicado'
Na decisão, o Krasnodar enfrenta o Dynamo Moscow
O zagueiro brasileiro Jubal, do Krasnodar, projetou os dois duelos da final da Copa da Rússia contra o Dynamo Moscow. A partida de ida será disputada nesta quarta-feira (8), na VTB Arena, casa do adversário. O jogo de volta está marcado para 5 de maio, na Ozon Arena.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Jubal é o vice-líder em cortes de bola por jogo na competição, com 13 no total. O defensor analisou a campanha da equipe até a decisão e valorizou a evolução do grupo.
– Nosso grupo está de parabéns pela grande campanha na Copa. A cada partida temos atuado melhor e mostrado muita evolução, contando com a resiliência de todos para buscar os resultados necessários – afirmou.
Jubal Jr falou sobre a busca pelo título da Copa da Rússia
Sobre os confrontos contra o Dynamo Moscow, o brasileiro reconheceu a força do adversário, mas destacou a qualidade do Krasnodar para buscar o título.
– Com toda certeza serão dois jogos bem complicados nesta final. Sabemos da força de nosso adversário, mas acredito que temos qualidade para alcançar um bom resultado na ida, fora de casa. E com tudo correndo bem, poderemos levantar o título em nossa casa – completou.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
