menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Ex-Santos é finalista da Copa da Rússia e comenta: 'Complicado'

Na decisão, o Krasnodar enfrenta o Dynamo Moscow

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
19:39
Jubal Jr, ex-Santos, em ação pelo Krasnodar (Foto: Divulgação / FC Krasnodar)
Jubal Jr, ex-Santos, em ação pelo Krasnodar (Foto: Divulgação / FC Krasnodar)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro brasileiro Jubal, do Krasnodar, projetou os dois duelos da final da Copa da Rússia contra o Dynamo Moscow. A partida de ida será disputada nesta quarta-feira (8), na VTB Arena, casa do adversário. O jogo de volta está marcado para 5 de maio, na Ozon Arena.

continua após a publicidade

Jubal é o vice-líder em cortes de bola por jogo na competição, com 13 no total. O defensor analisou a campanha da equipe até a decisão e valorizou a evolução do grupo.

continua após a publicidade

– Nosso grupo está de parabéns pela grande campanha na Copa. A cada partida temos atuado melhor e mostrado muita evolução, contando com a resiliência de todos para buscar os resultados necessários – afirmou.

Jubal Jr, ex-Santos, em ação pelo Krasnodar (Foto: Divulgação / FC Krasnodar)

Jubal Jr falou sobre a busca pelo título da Copa da Rússia

Sobre os confrontos contra o Dynamo Moscow, o brasileiro reconheceu a força do adversário, mas destacou a qualidade do Krasnodar para buscar o título.

continua após a publicidade

– Com toda certeza serão dois jogos bem complicados nesta final. Sabemos da força de nosso adversário, mas acredito que temos qualidade para alcançar um bom resultado na ida, fora de casa. E com tudo correndo bem, poderemos levantar o título em nossa casa – completou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias