Sporting x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
Sporting e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela HBO Max (streaming).
O Sporting chega para o confronto embalado por uma classificação épica e histórica nas oitavas de final. A equipe comandada por Rui Borges havia perdido o jogo de ida para o Bodo/Glimt por 3 a 0, mas conseguiu reverter a desvantagem em casa com uma goleada por 5 a 0 (construída na prorrogação). Os Leões buscam fazer valer o fator casa novamente, mas o treinador lida com dúvidas importantes por desgaste físico, como Nuno Santos e Morten Hjulmand.
O Arsenal, apontado como um dos favoritos ao título inédito da Champions, avançou às quartas após superar o Bayer Leverkusen (empate fora e vitória por 2 a 0 no Emirates Stadium). O grande atrativo da partida fica por conta da famosa "lei do ex": o atacante sueco Viktor Gyökeres, que brilhou no Sporting, agora defende as cores dos Gunners e reencontra o ex-clube. A equipe londrina, no entanto, chega a Portugal com uma extensa lista de jogadores sendo reavaliados pelo departamento médico.
Tudo sobre o jogo entre Sporting x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting 🆚 Arsenal
Quartas de final (Ida) – UEFA Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️ Arbitragem: Daniel Siebert (ALE)
🚩 Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Vagiannidis, Quaresma, Debast e Maxi Araújo; Morita e Daniel Bragança; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Saliba e Calafiori; Christian Nørgaard, Zubimendi e Kai Havertz; Gabriel Martinelli, Saka e Gyökeres.
