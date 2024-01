Dos brasileiros, Thiago Wild ficou com US$ 30 mil, Felipe Meligeni e Marcelo Melo com US$ 15 mil cada e Carol Meligeni ganhou US$ 10 mil. A equipe brasileira ganhou pouco mais de US$ 208 mil. A maior premiação foi da Polônia com US$ 1,43 milhão seguida pela Alemanha com US$ 1,328 milhão.