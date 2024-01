"Sinto que este formato, especialmente nos últimos três dias, onde, você sabe, tive que jogar seis partidas, é provavelmente ainda mais difícil do que um Slam, para ser sincero. Porque num Slam, sim, você pode jogar cinco sets , mas sempre você tem um dia de descanso e você sempre se recupera. Você sempre consegue não voltar a 100%, mas sim voltar a 90%, 95%, às vezes 80. Você não tem tempo aqui. Ontem eu fui.. . sim, hoje ou ontem ? Já é ontem: fui dormir às 5h30 da manhã ou 5h45. Sabe, ainda tenho que sair da cama e não me sinto bem, ainda tenho que jogar dois jogos. Sim, fisicamente é uma prova muito difícil, com certeza. Para ser sincero, este troféu faz tudo valer a pena. Acho que ganhá-lo com esta equipe vale a pena. Estamos felizes com isso", apontou o alemão.