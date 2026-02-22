Torcedores enlouquecem com atuação de João Fonseca na final do Rio Open: 'Absurdo'

Ganhar é bom, mas ganhar em casa é melhor ainda. Ao lado de Marcelo Melo, João Fonseca teve uma atuação digna de um talento em ascensão na decisão do Rio Open. O desempenho do jovem de 19 anos levou os torcedores à loucura nas redes sociais.

➡️Marcelo Melo e João Fonseca são campeões de duplas do Rio Open

João Fonseca e Marcelo Melo se abraçam após vencer a final do Rio Open 2026 (Foto: Fotojump)

Após sair perdendo no primeiro set por 6 a 4, a dupla brasileira se recuperou e emplacou um 6 a 3 na segunda parcial, levando o jogo pro tie-break. No set decisivo, João Fonseca chamou a responsabilidade e conduziu a dupla para o título do Rio Open sobre Haase e Frantzen — os brasileiros venceram por 10 a 8. A performance na reta final da decisão foi bastante comentada nas redes sociais. Confira as reações abaixo:

Como foi a primeira final de Melo e João Fonseca

A dupla visitante conquistou a primeira quebra do jogo no terceiro game, no saque de Melo, e com um smash de Konstantin. No game seguinte, os anfitriões ainda devolveram a quebra, mas a dupla europeia repetiu a dose quando o mineiro sacou em 3/3. Três games depois, Haase e o parceiro fecharam a primeira parcial.

Para alívio da torcida, Haase foi quebrado logo no segundo game da parcial seguinte. E, dois games depois, com um winner de direita de devolução de saque de João Fonseca, os brasileiros conquistaram nova quebra e chegaram a abrir 5/0. Os rivais ainda esboçaram a reação, mas os anfitriões fecharam a parcial.

O match-tiebreak seguiu sem minibreaks, até que João Fonseca forçou a devolução de segundo saque de Haase, e o Brasil fez 7/6. Um ótimo primeiro saque do mineiro, em seguida, com devolução para fora, e os donos da casa abriram 8/6. Haase acertou o smash e diminuiu para 8/7. Melo errou a devolução de saque: 8/8. No ponto seguinte, com um winner de João Fonseca de backhand, o Brasil chegou ao match-point. No ponto seguinte, um ace do carioca fechou o jogo e garantiu mais uma festa brasileira na final de duplas.

