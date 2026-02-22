Celebridades prestigiam título inédito de João Fonseca no Rio Open

Os grandes nomes não marcaram presença apenas dentro de quadra no Rio Open. Assim como nos outros dias, neste domingo (22), o torneio contou com diversas celebridades, que acompanharam de perto o título de João Fonseca e Marcelo Melo nas duplas.

A final, disputada na Quadra Guga Kuerten, foi emocionante do início ao fim. A partida começou com o domínio da dupla formada pelo alemão Constantin Frantzen e pelo holandês Robin Haase, mas logo passou a ser controlada pelos brasileiros. Com parciais de 4/6, 6/3 e 10/8, no match tie-break, a virada terminou sob gritos de "é campeão" da torcida que lotou as arquibancadas.

Entre os torcedores, Andre Agassi se destacou por sua trajetória nas quadras. O ex-tenista, convidado para entregar o troféu aos campeões, foi ovacionado pelo público ao aparecer nos telões do torneio.

Outro nome em evidência, especialmente na última semana, foi a atriz Isadora Cruz, namorada do medalhista olímpico Lucas Pinheiro Braathen. A artista chegou à área reservada da quadra principal ao lado de Mariana Ximenes e dividiu o espaço com Rodrigo Santoro e sua esposa, Mel Fronckowiak. O grupo acompanhou a decisão próximo à equipe de João Fonseca e Marcelo Melo.

Ainda no universo esportivo, Samir Xaud, presidente da CBF, e Bebeto, campeão mundial com a Seleção Brasileira, também estiveram presentes na grande final de duplas, ambos acompanhados por suas esposas.

Veja as celebridades presentes na final do Rio Open

1 . Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak, casal de atores 2 . Isadora Cruz, atriz e namorada do medalhista olímpico Lucas Pinheiro Braathen 3 . Mariana Ximenes, atriz 4 . Samir Xaud, presidente da CBF 5 . Bebeto, campeão mundial com a Seleção Brasileira 6 . Dudu Azevedo, ator 7 . Andre Agassi, ex-tenista multicampeão

Como foi o título da dupla brasileira?

Por Gustavo Loio

A dupla visitante conquistou a primeira quebra do jogo no terceiro game, no saque de Melo, e com um smash de Konstantin. No game seguinte, os anfitriões ainda devolveram a quebra, mas a dupla europeia repetiu a dose quando o mineiro sacou em 3/3. Três games depois, Haase e o parceiro fecharam a primeira parcial

Para alívio da torcida, Haase foi quebrado logo no segundo game da parcial seguinte. E, dois games depois, com um winner de direita de devolução de saque de João Fonseca, os brasileiros conquistaram nova quebra e chegaram a abrir 5/0. Os rivais ainda esboçaram a reação, mas os anfitriões fecharam a parcial.

O match-tiebreak seguiu sem minibreaks, até que João Fonseca forçou a devolução de segundo saque de Haase, e o Brasil fez 7/6. Um ótimo primeiro saque do mineiro, em seguida, com devolução para fora, e os donos da casa abriram 8/6. Haase acertou o smash e diminuiu para 8/7. Melo errou a devolução de saque: 8/8. No ponto seguinte, com um winner de João Fonseca de backhand, o Brasil chegou ao match-point. No ponto seguinte, um ace do carioca fechou o jogo e garantiu mais uma festa brasileira na final de duplas.

João Fonseca e Marcelo Melo comemoram ponto na vitória na semifinal do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

