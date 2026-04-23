A inauguração da quadra principal do Masters 1000 de Madrid marcou um momento curioso. No Santiago Bernabéu, jogadores do Real Madrid e astros do tênis se juntaram em uma partida que teve Florentino Pérez, presidente do clube merengue, como árbitro. O evento contou também com a presença da tenista Iga Swiatek e de Linda Caicedo, jogadora do time espanhol.

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No duelo amistoso, Thibaut Courtois jogou ao lado de Rafael Nadal, e Jude Bellingham formou dupla com Jannik Sinner. Após o fim da partida, os jogadores do Real Madrid receberam raquetes autografadas pelos tenistas, e Nadal e Sinner receberam camisas do clube merengue.

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João Fonseca é cabeça de chave Masters 1000 de Madrid

No Madrid Open, o Brasil será representado na chave principal por João Fonseca, atual número 31 do mundo. O carioca estreia no torneio de nível Masters 1000 nesta sexta-feira (23), por volta das 16h (de Brasília). O duelo é contra o experiente croata Marin Cilic.

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Aos 19 anos, Fonseca vive um momento especial na carreira. Beneficiado pelas ausências de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, o carioca estreia pela primeira vez como cabeça de chave no torneio. Do outro lado da rede, terá um desafio de peso: Cilic, ex-número 3 do mundo e dono de 21 títulos no circuito, incluindo o emblemático troféu do US Open de 2014.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Madri (Foto: Reprodução)

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