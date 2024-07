Murray desiste de Wimbledon por lesão

Andy Murray pretende jogar nas duplas com seu irmão, Jamie Murray (Foto: Sebastien Bozon / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/07/2024 - 11:57 • Londres (Inglaterra)

E a torcida britânica não poderá se despedir de seu ídolo, pelo menos em simples, no torneio de Wimbledon. Andy Murray anunciou sua desistência na manhã desta terça-feira (2), o dia em que faria a estreia contra o tcheco Tomas Machac.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O escocês passou por uma cirurgia nas costas há pouco mais de uma semana e, apesar dos treinamentos nos últimos dias, não se sentiu apto para entrar em quadra para o que seria sua despedida do torneio. Murray é bicampeão de Wimbledon, levantou o troféu em 2013 e 2016, e marcou história sendo o primeiro tenista britânico a vencer o torneio em 77 anos. Apesar da desistência no simples, Andy ainda consta na chave de duplas ao lado do irmão Jamie.

- Ele está extremamente decepcionado, mas confirmou que jogará duplas com Jamie e espera competir em Wimbledon pela última vez - disse um porta-voz do tenista escocês.

Andy Murray não jogará o torneio de simples em Wimbledon (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Murray foi substituído pelo belga David Goffin que entra como "lucky-loser" no torneio, o quarto na chave masculino e o oitavo contando a feminina.

O torneio de Wimbledon é um dos quatro Grand Slams disputado ao longo da temporada do Tênis. Além do campeonato na Inglaterra, o Australian Open, Roland Garros e US Open completam a lista.