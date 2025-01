O tenista cearense Thiago Monteiro, atual número 2 do Brasil, se classificou para a chave principal do Australian Open. Monteiro, 106º no ranking mundial, garantiu sua vaga após uma vitória sobre o belga número 361 do mundo, Kimmer Coppejans, por 2 a 0, com parciais 6/4 e 6/3.

Thiago Monteiro enfrentará o japonês Kei Nishikori, ex-top 4 mundial, na primeira rodada do torneio grand slam. Nishikori ocupa a 74ª posição no ranking e participará do Slam australiano pela primeira vez desde 2021, utilizando seu ranking protegido.



Aos 35 anos, Nishikori chega ao torneio após ser vice-campeão no ATP de Hong Kong, marcando sua primeira final ATP em seis anos. Este será o segundo encontro entre Monteiro e Nishikori, o primeiro tendo ocorrido na estreia de Wimbledon em 2019, com vitória para o japonês. O vencedor deste jogo enfrentará o ganhador da partida entre o americano Tommy Paul e o australiano Christopher O'Connell.

Brasileiros no Australian Open

Além de Thiago Monteiro e João Fonseca, os tenistas Thiago Wild e Bia Haddad, já confirmados nas chaves principais de Melbourne, também irão representar o Brasil no torneio.