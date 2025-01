Australian Open: Andy Murray treina Novak Djokovic

Após anunciar que treinaria Novak Djokovic em novembro de 2024, Andy Murray iniciou os treinos com o sérvio para o Australian Open. Os dois foram fotografados na quadra de treinos na última terça-feira (7), enquanto Djokovic busca seu recorde de 11º torneio major australiano e 25º no geral. Murray se aposentou em agosto após 19 anos de carreira no tênis.

A temporada de Djokovic começou na semana passada em Brisbane com uma derrota para Reilly Opelka. O jogador de 37 anos descobrirá seu oponente da primeira rodada em Melbourne na quinta-feira (9).

De rivais a colegas de trabalho

Novak Djokovic fala com o técnico, Andy Murray, durante treino em Melbourne, na Austrália (Foto William WEST / AFP)

Nascidos com uma semana de diferença em maio de 1987, Djokovic e Murray subiram para o primeiro lugar do ranking da ATP e batalharam nos maiores palcos do mundo. Ambos se enfrentaram em 36 duelos, com o sério vencendo 25 deles. Andy encerrou sua carreira de jogador nas Olimpíadas de Paris em agosto do último ano.

Djokovic e Murray já haviam feito um bloco de treinamentos juntos por cerca de dez dias durante a pré-temporada do sérvio.