A campanha preparada pela organização do Rio Open para a décima edição dá mais um passo com a divulgação de um novo conteúdo audiovisual para os torcedores nas redes sociais e na televisão. A ação, iniciada no ano passado com o lançamento do manifesto e do selo comemorativo, ganha novos contornos com este vídeo especial. Sob o lema “Nada supera a emoção de estar aqui” e narrado pela apresentadora Glenda Kozlowski, o conteúdo exalta os momentos marcantes e de tirar o fôlego no torneio que reúne alguns dos melhores tenistas do planeta, com a cidade do Rio de Janeiro como cenário.