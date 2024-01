Nesta obra especial para a edição de 10 anos do Rio Open, esta temática novamente está presente. Geiger reproduziu o mapa-múndi em uma composição com as cordas de uma raquete de tênis, para simbolizar o caráter internacional do torneio. Além do fato de fazer parte do circuito mundial da modalidade e ser o único ATP 500 da América do Sul, o Rio Open recebe todos os anos tenistas e torcedores de todas as partes do planeta.