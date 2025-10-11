Naná Silva, aos 15 anos, alcança a primeira final de simples na carreira

Neste sábado, aos 15 anos, Nauhany Silva, a Naná, garantiu vaga à primeira final profissional de simples na carreira. Graças à vitória sobre a chilena Jimar Gerald Gonzalez, sétima cabeça de chave, por 6/4 e 6/2, no Torneio Internacional Feminino de Tênis, torneio de nível W15 que acontece nas quadras de saibro da Sociedade Esportiva Sanjoanense, em São João da Boa Vista, São Paulo.

- Comecei desconcentrada e ela chegou a fazer 4/0, mas daí em diante passei a impor meu jogo - celebrou Naná.

- Consegui seguir a estratégia de jogo que minha equipe havia traçado. E a torcida me ajudou muito, principalmente no começo em que estava tão atrás do placar - continuou a brasileira, que, semana passada, conquistou, no Club Paineiras, seu primeiro título de duplas, no W35.

Domingo, às 11h, a anfitriã decide o título contra a chilena Antonia Vergara, número 533 do mundo, de de 18 anos,q eu vem de triunfo sobre a argentina Justina Maria Gonzalez, por 6/4 e 7/5. A tenista do Chile busca seu terceiro troféu de nível W15 da carreira e da temporada.

Este é apenas o oitavo torneio profissional em que Naná conseguiu jogar a chave principal. Ela já obterá o mais alto ranking profissional de sua carreira nesta segunda-feira, quando entram os pontos da campanha em São Paulo na semana passada, e subirá 23 posições, chegando ao 772º lugar, 15 acima de seu recorde pessoal anterior. Em São João, já garante mais 10 pontos e assim deverá entra no top 700. Em caso de título, serão 15 pontos no total e provável 670ª posição.

