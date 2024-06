Luisa Stefani estreia com vitória no WTA de Berlim e salva o dia brasileiro na grama

Luisa Stefani em Estrasburgo (Foto: @wtastrasburg)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/06/2024 - 18:23 • Berlim (Alemanha)

Após eliminações de Bia Haddad Maia e João Fonseca na Alemanha em torneios na grama, Luisa Stefani salvou o dia brasileiro com vitória no WTA 500 de Berlim.

A paulistana, número 13 do mundo e atual campeã do torneio, e a holandesa Demi Schuurs derrubaram a dupla da americana Desirae Krawczyk e a tcheca Marketa Vondrousova. As duas foram campeã de simples de Wimbledon e perderam por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/4. Nas quartas de final a brasileira e a holandesa enfrentam a dulpa das alemãs Jule Niemeier e Noma Akugue.

Luisa foi campeã ano passado no torneio com a francesa Caroline Garcia. O torneio distribui US$ 922 mil, cerca de R$ 4,9 milhões.