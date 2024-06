Bia Haddad perde na estreia em Berlim; Fonseca cai em Halle

Bia Haddad Maia vive temporada irregular em 2024 (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/06/2024 - 10:31 • Berlim (ALE)

A tenista Bia Haddad Maia, número 18 do mundo, foi eliminada, nesta terça-feira (18), logo na primeira rodada do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, em sua estreia na temporada de grama na competição com premiação de US$ 922 mil (cerca de R$ 4,9 milhões).

A paulistana caiu pela primeira vez em quatro jogos para a russa Ekaterina Alexandrova, 20ª colocada, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, após 1h26min. A brasileira levou uma quebra no sétimo game do primeiro set, não conseguiu reagir, começou bem o segundo, abrindo 2 a 0, mas perdeu quatro games consecutivos, tomando duas quebras, e não resistiu à rival.

Bia perdeu pela 16ª vez em 31 jogos na temporada e soma agora mais derrotas do que vitórias em um ano irregular. Ela não defende pontos na semana e não deve perder muitas posições na nova tabela, a ser divulgada na próxima segunda-feira (24). Seu próximo compromisso é o WTA 500 de Bad Homburg, também em solo alemão, último preparatório para Wimbledon.

Jovem de 17 anos, número 217 do mundo, João Fonseca foi superado, nesta terça-feira (18), na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, evento na grama com premiação de 2,4 milhões de euros (cerca de R$ 13,68 milhões).

O carioca, que foi convidado da organização, não resistiu ao australiano James Duckworth, 88º colocado e que veio do qualifying, caindo por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, após 1h30min de duração.

Fonseca teve dificuldades nas trocas de fundo diante da regularidade do australiano, foi se salvando no saque, mas acabou quebrado no sétimo game. No segundo set, foi quebrado no terceiro game, teve sua primeira chance no sexto, mas Duckworth se safou. Depois, com uma bela passada, o brasileiro teve outra chance no oitavo game, mas o australiano confirmou e fechou no serviço pouco depois.

Este foi o primeiro ATP do tenista na superfície de grama, onde havia batido dois ex-top 30 nas semanas anteriores em challengers na Inglaterra. Agora, ele espera três desistências para entrar no quali de Wimbledon, que será disputado na próxima semana. Duckworth pega um top-10, o polonês Hubert Hurkacz, nono do mundo, nas oitavas de final.