A competição terá a americana Emma Navarro, 38ª colocada, como principal cabeça de chave. Ela semifinalista no WTA 500 de San Diego, nos EUA, semifinalista no WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha. A segunda favorita será a russa Daiana Shnaider, a romena Irina Begu e a argentina Nadia Podoroska totalizando quatro jogadoras do top 100 na lista oficial. Begu já esteve três vezes na segunda semana de Grand Slams, sendo duas em Roland Garros nas oitavas no ano passado e em 2016. Foi número 22 do ranking mundial e soma cinco títulos WTA na carreira. Podoroska foi semifinalista do Aberto da França em 2020, e no ano seguinte esteve entre as 40 melhores. Neste ano ela foi semifinalista em Budapeste, na Hungria.