INGRESSOS À VENDA - Os fãs de tênis podem adquirir os ingressos para a competição. Entre eles o Ground Pass no valor de R$ 20,00 que dará acesso ao complexo mais as quadras 1 e 2 , quadras de treino e área interativa. Os ingressos que darão acesso à quadra central custam a partir de R$ 40 na arquibancada comum e também a opção colada à quadra com o BOX. Na sexta-feira, sábado e no domingo haverá Área VIP com Open Bar e comida. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site https://mundotenisopen.com/ .