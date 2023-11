A competição terá a premiação total de US$ 115 mil oferecendo 160 pontos para as campeãs nas chaves de simples e duplas. A chave será de 32 jogadoras para as simples com 16 duplas e qualificatório de simples de oito atletas. O quali será disputado no domingo, 19, e a chave principal larga na segunda, 20, e vai até o domingo, 26.



O torneio WTA em Florianópolis (SC) fará parte de uma grande gira sul-americana que começará por Colina (Chile), na semana do dia 13 de novembro, Buenos Aires (Argentina), a partir do dia 27, e Montevidéu (Uruguai), a partir do dia 4 de dezembro.

CONFIRA A LISTA OFICIAL DAS TENISTAS*