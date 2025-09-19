João Fonseca faz estreia na Laver Cup; entenda o campeonato
O brasileiro entra em quadra nesta sexta-feira (19)
O tenista João Fonseca faz seu primeiro jogo na Laver Cup nesta sexta-feira (19), às 23h (de Brasília), contra o italiano Flavio Cobolli, número 25 do ranking. Esta será a oitava edição do campeonato, criado por Roger Federer em 2017.
A Laver Cup é uma espécie de disputa entre duas equipes: o Time Europa e o Time Mundo. A competição, que acontece em São Francisco, Estados Unidos, começa nesta sexta (19) e vai até domingo (21), com transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Formato de disputa
A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.
Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.
Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.
Critérios para convocação dos jogadores
Os três tenistas melhores colocados no ranking de simples da ATP, do Time Mundo e do Time Europa, são convidados automaticamente para a Laver Cup. Caso o atleta escolha não participar, o próximo do ranking é chamado.
Este ano, o capitão do Time Europa é o francês Yannick Noah e, do Time Mundo, é o norte-americano Andre Agassi. Cada líder tem direito a convocar três jogadores.
João Fonseca é o tenista mais jovem a ser convocado para a Laver Cup. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).
Confira os confrontos do dia:
- Casper Ruud (Noruega) x Reilly Opelka (EUA) - 17h (de Brasília)
- Jakub Mensik (República Tcheca) x Alex Michelsen (EUA) - 18h10
- Flavio Cobolli (Itália) x João Fonseca (Brasil) - 23h
- Jakub Mensik (República Tcheca) e Carlos Alcaraz (Espanha) x Alex Michelsen (EUA) e Taylor Fritz (EUA) - 00h10
