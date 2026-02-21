Vice-líder mundial, Calderano inicia nova fase no Grand Smash de Singapura

Pela primeira vez na carreira como número 2 do mundo, Hugo Calderano chega ao Smash de Singapura vivendo uma nova fase. Aos 29 anos, o brasileiro inicia uma das principais competições da temporada do tênis de mesa embalado por mudanças recentes, do treinador ao clube, e pela melhor posição já alcançada no ranking mundial.

O feito foi confirmado no início de fevereiro, quando Hugo conquistou o título da Americas Cup, em São Francisco, nos Estados Unidos. Além da marca inédita individual, a presença do brasileiro na vice-liderança representa a primeira vez que um atleta das Américas e fora do eixo Ásia-Europa alcança essa posição.

O Smash de Singapura é o primeiro Grand Smash do ano, torneio de nível máximo do circuito da World Table Tennis (WTT), comparado aos Grand Slams do tênis, garantindo 2000 pontos no ranking aos campeões do individual e duplas. A disputa da chave principal começa neste domingo (22).

Novidades para 2026

Após um ano pós-olímpico histórico, com a conquista inédita da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, maior título da carreira de Hugo Calderano, o brasileiro inicia a temporada de 2026 com mudanças importantes.

Uma delas é a parceria com o treinador Francisco "Paco" Arado, consolidando uma relação que já vinha de longa data. O técnico cubano-brasileiro esteve à frente da seleção brasileira de tênis de mesa desde os Jogos Olímpicos do Rio 2016, mas já integrava a comissão técnica desde 2010. Desde então, Paco viu Hugo conquistar desde a medalha inédita nos Jogos Olímpicos da Juventude até o quarto lugar nas Olimpíadas de Paris 2024.

Nas competições do circuito da WTT, Paco vem acompanhando Calderano desde a estreia da temporada no WTT Champions de Doha, em janeiro.

Relação entre o técnico Paco Arado e Hugo Calderano vem de longa data (Foto: CBTM)

Outra novidade na temporada de Hugo Calderano é a chegada ao clube alemão FC Saarbrücken, anunciada no início de fevereiro. Em 2025, o brasileiro deixou o TTF Liebherr Ochsenhausen, também da Alemanha, após quase dez anos. No novo clube, ele seguirá competindo nos grandes torneios europeus, como a Bundesliga, Copa do Mundo e Liga dos Campeões.

Parceria de sucesso com Bruna Takahashi segue

Se por um lado Hugo Calderano fez mudanças importantes para a sequência da carreira, quando se trata das duplas mistas valeu a máxima "em time que está ganhando não se mexe". Os dois seguem juntos, dentro e fora das competições, e chegam ao Smash de Singapura para defender os bons resultados conquistados em 2025.

Na última temporada, a parceria conquistou seu primeiro título no WTT Contender de Buenos Aires, e desde então seguiu uma trajetória ascendente no cenário de duplas mistas. O casal "Calderashi", como é chamado carinhosamente pelos torcedores, também faturou uma prata no Star Contender de Ljubljana, um bronze no Grand Smash de Pequim, e o título Pan-Americano.

Atualmente, os dois ocupam o quinto lugar do ranking mundial de duplas mistas, com 2850 pontos, como a única parceria de fora da Ásia a figurar entre os cinco melhores do planeta.