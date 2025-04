Um homem de 50 anos, morador da cidade de Itu, São Paulo, será indiciado por roubo após tomar uma toalha da mão de um tenista de 13 anos durante o Rio Open 2025. De acordo com a 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, do Rio de Janeiro, a investigação informa o “emprego efetivo de violência física” do homem contra um menor de idade. Com isso, o Ministério Público avaliará a pena de quatro a dez anos de reclusão a Marcelo Pinheiro Sampaio por roubo.

— A família recebe com alívio o fato das autoridades competentes darem prosseguimento à denúncia. Fizemos a nossa parte com o registro policial, certos do amparo legal - declarou Fernando Teixeira, pai da tenista.

Foi no dia 19 de fevereiro, durante o jogo da dupla brasileira Rafel Matos e Marcelo Melo, pelas oitavas de final da competição. No fim da partida, a dupla resolveu distribuir alguns presentes para seus torcedores. Com isso, uma das toalhas jogadas por Marcelo parou nas mãos do jovem, que é um sócio do Jockey Club Brasileiro, sede do campeonato. O menino levou um chute e teve o item retirado de seus mãos pelo homem, que também era sócio do clube e estava posicionado atrás dele. As imagens chegaram a aparecer durante a transmissão da partida nos canais Sportv.

Durante o ocorrido, o acusado Marcelo Pinheiro Sampaio declarou a site "ge" que o menino havia entrado na direção da toalha, que estava em sua direção e com isso, ele tinha direito ao objeto e ainda negou ter roubo no caso ou agressão ao jovem.

— Essa é a quinta vez que vou ao Rio Open, e sempre pego autógrafos dos jogadores, ganho toalha. Eu não encostei no menino. As imagens do vídeo mostram eu gesticulando com o pé, mas isso foi eu falando para ele que ele sentou no meu pé. Eu não o chutei e nem o agredi de maneira alguma. Jamais faria isso. Pois eu falei pra ele "você senta em cima do meu pé, pega a toalha que era para mim, você interceptou ela por estar em lugar impróprio na frente do guarda corpo". Foi isso que o que aconteceu e sei que ele ganhou outra toalha pela organização - disse o indiciado na época do ocorrido.

Contudo, de acordo com as informações divulgadas pela 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, ocorreu uma situação de roubo e agressão pelo homem. E que o depoimento do colaborador do torneio, que estava mediando a situação no instante em que foi gravado, foi essencial para o desdobramento do caso

(Foto: Carlo Wrede/Rio Open)

Veja o desdobramento do caso de roubo e agressão pela DP

“Demonstra que não houve mero desentendimento, mas sim emprego efetivo de violência física contra o menor, além de uma postura agressiva por parte do adulto, seguida de subtração do bem, que, conforme acima analisado, era de titularidade do adolescente, considerando seu êxito em agarrá-lo primeiro. Logo, restou demonstrada a materialidade do crime de roubo do artigo 157 do Código Penal. Há suficientes indícios de autoria. Toda dinâmica dos fatos apresentada pelo representante legal do adolescente foi corroborada pelo vídeo e pelos depoimentos colhidos”, segundo o relatorio final da 14ª DP do Leblon.