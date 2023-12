Os principais favoritos confirmaram no término do primeiro dia da chave principal do Macena Open, nesta quinta-feira na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), evento com premiação de US$ 35 mil e com 470 pontos no ranking mundial. A competição é a maior do mundo com 1.702 atletas e conta com a chancela da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis.